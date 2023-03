La vuelta de Hippies en los Andes: el libro se lanza en castellano y sus protagonistas llegan a Argentina

Hippies en Los Andes relata a través fotos e historias el viaje de tres amigos que recorrieron en plena década del setenta desde California a Buenos Aires para visitar a Felipe Jolly Luque “Jolly”, un amigo argentino del colegio American International School de Viena, Austria. Este diario de viaje fue descrito como Diarios de motocicleta al revés. Los hippies viajeros, Jeffrey Marcus Oshins “JO”, Jeremy Gold “Oro” y Jonathan Klontz “JK”, son estadounidenses.



El libro describe el abismo cultural entre los Estados Unidos y América Latina en tiempos en que la población nativa se encontraba excluida de la sociedad moderna y militares asesinaban a los jóvenes que se les oponían. Aparentemente ajenos a los peligros que constantemente los acechaban, tres hippies encontraron un período de libertad pura en América del Sur.



En el libro, Oshins relata sus pasos por Quito, Lima, Cuzco/Machu Picchu, el altiplano, La Paz, Buenos Aires y Santiago de Chile; pueblos pequeños y aldeas, culturas locales y paisajes quedados en el tiempo desde principios del siglo XX. En ese trayecto, conocen a una amplia gama de personas: estudiantes que huyen de los militares chilenos hasta contrabandistas y hombres de negocios que los abastecen de algunos vicios.

Travesía en la Argentina de los ‘70



El autor y sus amigos vivieron en primera persona el día de la muerte de Juan Domingo Perón. Buenos Aires paralizada. Una fila de una milla esperando para ver el cuerpo, mientras una enfermera limpia un rastro de sangre de la boca del difunto.

“Nunca pensé en intentar publicar lo que había escrito y no podía saber cómo lo haría hasta que recogí y releí las páginas manuscritas en tres cuadernos”, asegura Jeffrey Marcus Oshins. Y agrega “Durante casi cincuenta años, a través de la escritura de cinco novelas, el matrimonio, la carrera, la bancarrota, muchos movimientos, el renacimiento de mi carrera como músico y la pérdida de la mayoría de mis posesiones, logré mantener los diarios escritos a mano. A la edad de 73 años, decidí publicar el diario de viaje y la novela. Hice una edición escasa a propósito, queriendo preservar mi voz joven y una cápsula del tiempo de un mundo que había pasado”.

Sinopsis:



Sexo, drogas y rock and roll en los Andes, este relato de viaje de tres jóvenes estadounidenses en la carretera captura el espíritu de los años 70 y describe un mundo al borde del cambio. Partiendo de California, estos inocentes se toparon con un camino de drogas, prostitución, contrabando y rock en su ida a Buenos Aires y en su retorno a través de una odisea de seis meses y más de 20.000 kilometros por tierra.

Los contrabandistas lo abandonaron en los altos Andes por la noche en invierno. Tocó música con un traficante de cocaína peruano en Cuzco, fue asaltado por la policía en Bogotá y convivió con estudiantes que huyeron del régimen despótico de Pinochet. Fue detenido en Chile por portación de marihuana, y consiguió ser liberado tocando su guitarra para la policía.

La parte ficticia del libro imagina un Cuerpo de Paz Reverso donde los pobres de los países en desarrollo son llevados a los Estados Unidos para experimentar directamente la cultura y educación estadounidense.

Sobre el autor



Jeffrey Marcus Oshins, nacido en 1950 en Washington DC, es autor del diario de viaje Hippies en los Andes (2014), y las novelas Women in Politics An Erotic Political Thriller (2009), 12: a Novel about the End of the Mayan Calendar (2012), And we shall perish, Lake Barcroft (2022) y All Those Except Those...: An Anecdotal Autobiography (2022).

Oshins también es multi instrumentista y artista discográfico, escribe y produce su propia música bajo el nombre de Apokaful. Es fundador del sitio de intercambio literario www.betareader.us. En 2016, fue candidato al Congreso por la Costa Central de California.