Murió Rosario Bléfari, cantante de rock, actriz y escritora

Es imposible no pensar en los versos con los que empieza "Río Paraná", su canción más conocida, e incluso es imposible no escuchar su voz cantando "Adiós, adiós/ Me voy, me voy./Sigo remontando río arriba/en un barco que en la proa/lleva el nombre de tu nombre/Río Paraná".Adiós, entonces. A los 54 años, falleció Rosario Bléfari, cantante, compositora, actriz y escritora (poner en el orden que cada uno desee). Murió a causa de un infarto en la ciudad pampeana de Santa Rosa, al cabo de una larga batalla contra el cáncer.

En los 90, Rosario lideró el grupo Suárez, una de las más importantes bandas indie argentinas, con la cual grabó cinco discos de temas propios y un EP con temas de la banda española Le Mans. Después inició una carrera solista, con algunos muy buenos discos como Estaciones y Misterio relámpago, y finalmente otros proyectos grupales, como Sue Mon Mont y Los Mundos posibles.

Es de noche

casi siempre

en el cuarto de mi vida

que comienza

con que soy incapaz

y abuso todo el tiempo

de mi defecto

igual hago todo

lo que hay que hacer y lo que quiero

me destroza la edad

y lo que creo que es

no es

y me desespera como si la siesta continuase

a la mañana siguiente

y al otro día,

otro día.

Sin título, publicado en Poemas de los 20 en los 80)

Su último disco se llamó Sector Apagado y data de 2019.

Mientras hago el relleno para las empanadas enchufo la portaestudio y, cuando las empanadas están listas, grabo la canción o una parte de la canción, que se puede llamar "Horizonte" o "Iniciado". No tiene estribillo. La hice con palabras recortadas y es increíble como parece hablar de algo, algo de lo que me interesa hablar. Tengo mucha más letra para seguir trabajando. Después de todo eso, empanadas y grabación, me voy. Y de muy mal humor, no sé porqué algo me fastidia de la casa y el desorden, no puedo con él, es una cuestión de espacio, me falta espacio, y ayuda para arreglar todo.

(Fragmento de "cuentas mezcladas", de la serie "Diario sobre el dinero", publicado en Indie Hoy)

Como actriz, participó en más de 20 películas, entre ellas Lo que vendrá, Silvia Prieto y Rapado, La idea de un lago y Planta permanente.

Como escritora, Rosario Bléfari publicó libros de poesía (Poemas en prosa, La música equivocada, Poemas de los 20 en los 80, Antes del Río), de cuentos (Mis ejemplos y Las reuniones) y obras de teatro (Somos nuestros genes y Somos nuestro cerebro).

El contacto con la arcilla húmeda y maleable, la transformación que las altas temperaturas del horno ejercen sobre los colores del esmaltado o las marcas que las llamas dejan en las piezas, son algunas de las cosas que sabemos de la cerámica porque alguna vez leímos u oímos hablar de eso. La imaginación hace el resto. Algunas personas se sienten atraídas con la ilusión de descargar ansiedades o despertar una sensualidad adormecida. Después, una serie de objetos de dudoso valor estético entran en la deriva de soportar el polvo en los estantes hasta quebrarse en alguna mudanza y volver a la nada de la que surgieron.

(Fragmento de "Cerámica en Buenos Aires", de la serie "Crónicas de lo menos urgente del mundo", publicada en Indie Hoy")

Dejamos acá fragmentos de su obra, sobre todo para quienes no conocieron su mundo, para quienes no exploraron sus textos, para quienes no escucharon su música. Todo eso que queda y que permite seguir vinculándonos con un artista, a pesar del dolor de una partida temprana.