Qué hacer en la cuarentena: series, libros, películas, clásicos y novedades para combatir el embole

No sabés qué hacer. Estás en tu casa, en cuarentena, y no sabés qué hacer. Te cansaste de jugar al solitario del Windows y el Fifa ya te pudrió. Te preguntás qué hacer. Te morís de embole, bah, porque no estás acostumbrado/a a estar en tu casa y a disfrutar de tu espacio.

Deberías replantearte tu situación e ir al analista, pero ahora no podés porque estás en cuarentena. Aquí van algunas ideas que, capaz, ayudan un poco a pasar el tiempo en casa. Advertencia: leerás notas como esta periódicamente. Esperamos que te ayuden y que te den ideas para pasar el rato.

Libros

Historia argentina.

Historia política del ejército argentino. De la Logia Lautaro a la guerra de Malvinas. Jorge Abelardo Ramos.

A menudo, mucha gente interesada en temas históricos desiste de leer libros al respecto por temor al modo medio plomizo de contarla que tienen historiadores varios. El caso del Colorado Ramos es exactamente opuesto: cada una de sus obras es vibrante, superdisfrutable de leer y a la vez controversial. Esta reedición de uno de sus clásicos pone en foco sus principales ideas: la oposición entre un ejército nacional y otro mitrista, expresada a lo largo de la historia, su defensa de Roca y la campaña del desierto contra lo que llama "izquierdismo cipayo". El único punto débil es la falta de desarrollo a la parte correspondiente a la última dictadura que vivió el país, pero vale la pena, aún para quienes no estén de acuerdo, leer sus argumentos histórico-políticos en defensa de la guerra de Malvinas.

Feminismo

Biblioteca Feminista. Vidas, luchas y obras desde 1789 hasta hoy. Florencia Abbate.

Florencia Abbate, escritora y militante feminista, se propuso escribir un libro que diera cuenta de la vida y obra de algunas de las más lúcidas intelectuales y luchadoras de la historia del feminismo. En este libro aparecen las revolucionarias francesas de 1789, Mary Wollstonecraft, Flora Tristán, Clara Zetkin, Alexandra Kollontai, Emma Goldman, Simone de Beauvoir, los feminismos radicales, Kate Millett, Angela Davis, Monique Wittig y Judith Butler. "El desafío consistía en hacer un libro que se pudiera llevar en la mochila, en la cartera, en la valija, que pudiera leerse con fluidez en cualquier circunstancia de la vida cotidiana, incluso de manera intercalada, pero que no presentara un abordaje superficial", explica la autora -que logró su objetivo con creces- en la introducción.

Ficción

Enjambre. Joaquín Areta.

La primera novela del escritor neuquino Joaquín Areta eslabona tres historias: la de un hombre que cuida a su madre anciana, algo extraviada de la realidad y con un extraño vínculo con las hormigas; la de un chico cuyos pasatiempos favoritos son ver pasar a los ciclistas por la ruta y juntar puntas de flecha de la época de la campaña del desierto, y la de un ingeniero agrónomo que debe ocuparse de una invasión de abejas. Por delante y por detrás de estas historias pasan la vejez, la dictadura, los modos de relacionarse entre diferentes generaciones, el desasosiego de todos los días, de todas las épocas. Hijo de una tradición literaria que grosso modo podemos encarnar en la trilogía magnífica Onetti-Piglia-Saer, Areta escribió una obra atrapante y profunda, donde todo lo que pasa deja huellas en el lector.

Series

Better Call Saul

Jimmy McGill es un simpático, talentoso y algo chantún abogado de Albuquerque a quien conocimos en la serie Breaking Bad, ya convertido definitivamente en Saul Goodman. Días atrás comenzó la quinta temporada de esta serie-spin off que muestra precisamente su formación como abogado y como persona, el aburrimiento que le producen los estándares tradicionales del Derecho Penal y su pérdida gradual de escrúpulos. De a ratos un tipo querible, a menudo un esforzado laburante de su oficio, y por momentos una persona verdaderamente oscura, Jimmy-Saul es interpretado por Bob Odenkirk, un extraordinario actor que se ve en la necesidad de mostrar la gran variedad de matices de su personaje.En Netflix.

The Wire

El actor inglés Idris Elba anunció al mundo que tiene coronavirus. Elba es Stringer Bell, el malo narcotraficante de la hoy superclásica serie The Wire, la primera creación del maestro David Simon y tal vez el primer clásico de la nueva era de las series. The Wire transcurre en la áspera ciudad norteamericana de Baltimore y uno de sus secretos es la trabajadísima construcción de los personajes. No hay un policía que sea igual al otro, no hay un villano que sea igual al otro. A todos los guían diferentes intereses, necesidades y preocupaciones. A la vez, el combate al delito tiene límites bien concretos y específicos: hay lugares donde la policía no puede llegar, aunque se lo proponga e incluso aunque llegue. Cinco temporadas le bastaron para convertirse en un megaclásico imperdible . En HboGo.

Internet

Museos del mundo online

No es exactamente lo mismo que ver las obras en vivo y en directo, pero es lo que hay y hay que bancársela, Y tiene su punto bueno. Los más grandes museos del mundo, si les ponemos onda, están a un clic de distancia. Fijate



1. Pinacoteca di Brera - Milano https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi - Firenze https://www.uffizi.it/mostre-virtuali

3. Musei Vaticani - Roma http://www.museivaticani.va/content/museivaticani/it/collezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico - Atene https://www.namuseum.gr/en/collections/

5. Museo del Prado - Madrid https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-works

6.Museo del Louvre - París https://www.louvre.fr/en/visites-en-ligne

7. British Museum - Londres https://www.britishmuseum.org/collection

8. Metropolitan Museum - New York https://artsandculture.google.com/explore

9. Museo Hermitage de San Petersburb- San Pietroburgo https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art - Washington https://www.nga.gov/index.html

Archivo histórico de revistas

Es un trabajo espectacular el del archivo histórico de revistas Ahira. Una hemeroteca online de revistas culturales, que incluye clásicos de la historieta argentina como Fierro, Hora Cero y Locuras de Isidoro, revistas de cine como El Amante, Film o Tiempo de cine, de literatura como El escarbajo de oro, Proa o Diario de poesía o Proa, políticoculturales como Cuadernos de FORJA, Crisis o Fin de siglo. Un lujazo en el cual trabajaron profesionales de la UBA y el Conicet.

Biblioteca Mundial de la Unesco

Dadas las circunstancias, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) liberó al público su enorme Biblioteca Digital Mundial. “Nos enfrentamos a una situación inusual con un gran número de países afectados por el mismo problema al mismo tiempo. Necesitamos unirnos no sólo para abordar las consecuencias educativas inmediatas de esta crisis sin precedentes, sino también para aumentar la capacidad de recuperación a largo plazo de los sistemas educativos”, dijo Stefania Giannini, Subdirectora General de Educación de la UNESCO. La podés encontrar acá.