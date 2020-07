Temazo: los Rolling Stones subieron "Scarlet", un tema inédito grabado junto a Jimmy Page

Los Rolling Stones subieron a las redes sociales "Scarlet", un tema grabado en 1974 nada menos que junto a Jimmy Page, entonces guitarrista de Led Zeppelin. Scarlet será editado en la reedición de lujo del disco Goat's Head Soup, que los Stones publicaran en 1973. El título remite a la hija de Jimmy Page, que entonces tenía apenas tres años y actualmente es una reconocida fotógrafa, famosa por sus retratos de estrellas de rock. El otro músico famoso que intervino en la sesión es Rick Grech, bajista del legendario grupo Blind Faith, que liderara Eric Clapton.

“Nos quedamos despiertos toda la noche. Fue un día genial. Metí los solos de la canción cuando eran ya las ocho de la mañana”, dijo Jimmy Page, y cabe imaginarse lo que fue aquella noche en el estudio. La grabación es el tercer encuentro en los estudios entre Page y los Stones: ya habían grabado juntos en los 60s "Heart Of Stone".

Scarlet Page, con Charly García.

Curiosamente, aquella canción también quedó archivada hasta que el grupo la desempolvó en 1975. Y en 1986, Page y los Stones volvieron a coincidir para el tema "One Hit (To the Body)", con el cual empezaba el disco Dirty Work.





"Scarlet" es el segundo de los tres inéditos de la nueva edición de "Goats Head Soup" que los Stones subieron a las redes en estos días. Hace un par de semanas habían lanzado "Criss Cross", un tema que los fans más coleccionistas conocían de ediciones piratas que circulan desde hace años, aunque la versión editada suena muchísimo mejor, por supuesto.

Todavía falta "All the Rage", que será el tercer bonus track de la edición especial de este disco. Goats Head Soup es un extraordinario disco de la banda, tiene como máximo hit a "Angie" y fue un poco subestimado en su momento, porque tuvo la desgracia de suceder a dos obras maestras como Sticky Fingers (1971) y Exile On Main St. (1972).

En rigor de verdad, cuando Page registró su colaboración, Goats Head Soup ya estaba en la calle, por lo cual no es estrictamente un sobrante de ese disco, y para octubre de 1974 ya estaba en la calle It's Only Rock 'n Roll, de 1974. "Scarlet" corresponde más bien a las sesiones de Black And Blue, el disco que los Stones editarían en 1976, ya sin Mick Taylor como guitarra líder y con Ronnie Wood en su lugar. Black And Blue es otra obra maestra subestimada: cabe la sugerencia de escucharlo sin prejuicios y sacar tus propias conclusiones.