Un poeta gigante y un cantante de otro planeta: a los 54 años, murió Gabo Ferro

A los 54 años, murió Gabo Ferro. Cantante, compositor, poeta, historiador: hay muchas maneras de definirlo. Una persona joven, inteligente y talentosa, con una vastísima obra.

“En este triste día, despedimos al adorado artista Gabo Ferro. Nos abrazarán siempre sus canciones, su poesía y su generosa sonrisa. Sabemos que es una persona y artista muy querido. Agradecemos el respeto en este momento para con sus familiares y amigxs”, informó su mánager en un comunicado.

Dos discos junto a su banda Porco, ocho discos solistas, seis en coautoría, seis libros, performances varias. Un gran artista y un intelectual con talento y capacidad para pensar ideas disruptivas sobre la historia argentina.

La frase que antecede a los dos puntos no es nuestra. La dijo el músico Nahuel Briones, a quien, con todo respeto y cariño, se la robamos para el título de esta nota, porque corresponde usarla.

Leemos en una entrevista de Carlos Noro:

En alguna entrevista se te escuchó decir que no te importa que tus canciones respondan a cierta idea de belleza convencional ¿Por qué decidís cantar de esa manera?

Porque lo mío no es disociación entre la forma y el contenido. Si yo estoy cantando sobre un paisaje espantoso no lo puedo cantar lindo. Por ejemplo si canto la palabra “dolor” que es la que cierra “Solo tenemos ciencia” (Ndr. Del disco Boca Arriba del 2009), no la puedo cantar afinado, la tengo que gritar y tiene que salir desde un lugar de riesgo, desde un lugar en donde abro toda la garganta y dejo que salga como tiene que salir. Ojo si sale afinada, que salga afinada pero si sale desafinada que salga desafinada, si sale llena de aire que salga de esa manera o si sale arrastrada que salga arrastrada. Tiene que haber una coherencia entre esa forma y ese contenido. Si estoy cantando algo que es desagradable para mi, necesito que la voz lo acompañe utilizando un tono molesto. Soy de esos que no puede cantar todo el tiempo cualquier cosa afinada y bonita.

Dejamos una letra y un video para quienes no lo conocían. Lo lamentamos mucho, de veras.

Lo que te da terror te define mejor

No te asustés, no sirve, no te escapés, volvé

Volvé, tocá, miralo dulcemente esta vez

Que hay tanto de él en vos

Pero hay más de vos en él

¿Dónde queda lo que crees?

¿Dónde queda lo que ves?

¿Dónde se irá, si se va?

¿Dónde se fue?

¿O será que ya no está?

Si hay Dios, si hay amor, si hay vida después

Si hay mundo, si hay hoy

Hay mañana, hay tal vez

Si hay ayer, si hay recuerdos

Si hay de haber o hay de doler

Lo que te da terror te define mejor

No te asustés, no sirve, no te escapés, volvé

Volvé, tocá, miralo dulcemente esta vez

Que hay tanto de él en vos

Pero hay más de vos en él

Cómo, cuándo, dónde

Quién fue, para quién será

Quién ha sido y por qué el frío

La pasión, la vejez, el amo, el esclavo

Y el dolor de reconocerse

Atado, golpeado, libre

Liberado, culpable, culpado

Al frente, al costado de quien no se larga

Por miedo a quedarse solo, abandonado

Lo que te da terror te define mejor

No te asustés, no sirve, no te escapés, volvé

Volvé, tocá, miralo dulcemente esta vez

Que hay tanto de él en vos

Pero hay más de vos en él

Hay miedos que espantan, que van a volver

Hay otros que están pero van a ceder

Hay riqueza, hay pobreza, hay hambre y tanto

Que un verso no alcanza para decir cuánto

Si vuelve, si va, si queda o si está

Si recuerda a veces o va a recordar

Si vive con alguien, si ha muerto con alguien

Si está...

Si está

Lo que te da terror te define mejor

No te asustés, no sirve, no te escapés, volvé

Volvé, tocá, miralo dulcemente esta vez

Que hay tanto de él en vos

Pero hay más de vos en él.