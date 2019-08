Viaje a la mente del sanguinario Charles Manson: su estremecedora última entrevista

Se cumplen 50 años de los brutales asesinatos cometidos en Los Ángeles por Charles Manson y sus cómplices, quienes fueron reclutados por el delincuente en el año 1969 en una secta que buscaba desatar una revolución racial. Sus crueles crímenes conmocionaron al mundo porque se trataron de víctimas conocidas en el mundo del espectáculo o empresarial, y aunque al principio no se supo quiénes habían sido los autores, gracias a la confesión de uno de los miembros de "la familia" se pudo llegar hasta Charles.

El asesino más famoso de Estados Unidos pasó casi medio siglo en la cárcel, y murió a sus 83 años mientras estaba en prisión, a donde había sido trasladado luego de ser condenado a perpetua por haber cometido siete asesinatos. Según el Departamento de Prisiones de California, falleció el 19 de noviembre de 2017 en el hospital del condado de Kern por causas naturales.

En base a lo que se pudo reconstruir tras una investigación, se descubrió que cuatro miembros de "La Familia Manson", Susan Atkins, Patricia Krenwinkel, Leslie van Houten y Tex Watson, armados con cuchillos y un rifle, entraron en una mansión de Bel Air, en el lujoso barrio de Beverly Hills en Los Ángeles y mataron a la actriz Sharon Tate (quien estaba casi a punto de dar a luz), a su peluquero Jay Sebring, a Abigail Folger y a su novio, y Voityck Frykowski.

La residencia atacada pertenecía al director cinematográfico Roman Polanski, quien aunque no estaba en el lugar, sí compartía la casa con su esposa Tate. La noche siguiente, el grupo atacó también a Leno y Rosemary LaBianca, un matrimonio muy reconocido en el mundo empresarial.

A pesar de las pruebas en su contra, durante su juicio en 1970, Manson defendió su inocencia y dijo que la sociedad misma era la culpable. "Esos niños que los atacan con cuchillos, son sus hijos. Ustedes les enseñaron, yo no les enseñé. Yo solo intenté ayudarlos a ponerse en pie", sostuvo en la corte.

En la última entrevista que brindó en 2013 a la revista Rolling Stone, el acusado aseguró que no mató a las víctimas, aunque sí reconoció que estuvo en la casa del matrimonio atacado. "Nunca voy a buchonear a nadie, ni siquiera a mí mismo, y por eso nunca le dije a nadie lo que realmente pasó. No te lo puedo decir en este momento. No serviría que te lo dijera, porque mañana ya sería otra cosa", le confesó al periodista Erik Hedegaard.

En ese mismo encuentro, dijo que Tex siempre hacía lo que él le decía, pero que ese no era su problema. "No tenía por qué hacerlo. Podía agarrar la autopista e irse, pero cuando vino al rancho, hizo lo que yo le dije. Había visto al hombre –a mí–por primera vez en su vida, quería caminar como yo, hablar como yo. Quería ser como yo. Y ahí estaba yo, en el horno. Y llegó él, tenía una buena camioneta, y mi error fue dejarlo entrar en mi mundo a cambio de esa camioneta. Estuve inteligente. Esa maldita pickup Dodge me costó 45 años de mi vida", aseguró.

Según dijo en 2013, su principal error fue no haber cometidos los crímenes, ya que sus compañeros hicieron todo mal, y por eso los descubrieron.

"Tex tenía miedo. Era un nene de mamá. La segunda noche les fue mejor, porque yo participé. En la situación, no en los asesinatos. No, hermano, yo no estuve ahí cuando los mataron. Pero qué quilombo hicieron la primera noche. Si yo hubiera estado ahí, la escena habría sido mucho mejor. Siento que yo tendría que haberlo hecho. Yo lo habría hecho mucho mejor", sostuvo, aunque luego aclaró que todos querían salir a matar, pero que él no.

"Yo tenía miedo. No quería volver a la cárcel. Las cucarachas hacen cosas peores que las que hice yo. Yo no hice nada. Qué vida, man. Qué pedazo enorme de mierda esta vida", cerró.

Manson tuvo una infancia y adolescencia complicada, ya que pasó nunca conoció a su padre, y por sus malos comportamientos, vivió en varios reformatorios. Ya de grande, estuvo detenido en varias oportunidades por proxenetismo, fraude y robo.

En 1967 se instaló en San Francisco e intentó ganarse la vida como músico, lo que lo llevó a rodearse de un grupo de jóvenes que le daban importancia a sus discursos. Junto con muchos de ellos se mudó a un rancho en el Valle de la Muerte, en California y conformó lo que se conoció luego como 'La Familia'.