"Abrí los ojos y él me estaba subiendo el pantalón": crudo relato de la joven abusada en Once

La joven venezolana que denunció haber sido drogada y abusada sexualmente por un comerciante del barrio de Once para el cual había comenzado a trabajar el mismo día del ataque rompió el silencio. Bajo el nombre falso de Milagros -para reservar su identidad y evitar la revictimización-, la joven reveló a los medios cómo fue el ataque, con la esperanza de que otras víctimas del agresor, identificado como Irineo Humberto Garzón Martínez, se sumen y hagan sus presentaciones judiciales.

De acuerdo al testimonio de la joven, el hombre le ofreció con insistencia bebidas durante su primer turno de trabajo. Primero le ofreció alcohol, luego juego y finalmente un vaso de agua. "Al tomarlo sentí que se me dormían las manos. Estaba muy mareada, dormida, no sé. Y ahí, cuando abrí los ojos, él me estaba poniendo el pantalón. Allí me imagino que me volví a dormir, porque cuando me desperté nuevamente estaba con una policía", recordó la joven de 18 años, en diálogo con TV Venezuela.

"Sólo digo: 'Gracias, Dios mío' que no me acuerdo de nada, porque creo que no hubiera soportado recordar algo", sumó, al tiempo que cuestionó la decisión de la jueza Karina Mariana Zucconi, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 15, quien le permitió continuar en libertad a pesar del pedido de detención de parte de la fiscal y del abogado de la víctima. "Realmente no estoy de acuerdo, porque estoy sufriendo mucho".

Garzón Martínez sigue libre, aunque imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal. El abogado de la joven cree que hay otras víctimas y esperan poder recolectar más denuncias. "Tengo muchísima fe de que le voy a dar fuerza a otras chicas para que den la cara y denuncien igual que lo hice yo".

"Hay personas que se aprovechan de nuestra tragedia"

Linda, la hermana de la joven venezolana, publicó un video en las redes sociales en el que aclaró que su padre atraviesa un complicado presente de salud y denunció: "Hay personas que se aprovechan de nuestra tragedia".

"A partir de ahora, a mi hermana la vamos a mencionar como Milagros para preservar su identidad. Yo quiero hacer este video básicamente para aclarar que hay personas que están aprovechándose de nuestra tragedia para hacerse de algún dinero, cuando realmente nosotros no estamos pidiendo dinero. Las personas que han querido colaborar con nuestra familia, porque saben que nuestra situación económica no es la mejor, ya lo han hecho", advirtió.

La joven también agradeció a quienes se acercaron de buena fe. "Las personas que se han abocado a esta causa han decidido que quieren, de alguna forma al no poder estar presentes, colaborar en este caso de manera económica, con alimentos o insumos médicos; o lo que sea para nuestra familia. Quiero darles las gracias desde el fondo de mi corazón a todas las personas que han estado allí codo a codo con nosotros. Son muchísimas las personas, pero no las voy a mencionar porque ellas saben quiénes son".