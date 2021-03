"Abusó de mi sobrino y era común que manoseara niños": habló el hermano del secuestrador de Maia

Luis Sierra es el hermano Carlos "Carlitos" Alberto Savanz (39), el hombre que se llevó a Maia Yael Beloso hace poco más de dos días, lo acusó de haber “abusado” de su sobrino y afirmó que siempre “manoseaba a chicos cuando aparecía en casa”. Savanz tiene antecedentes por abusar sexualmente de niños de su barrio, de su sobrino de siete años y hasta de sus dos hijas. De hecho, estuvo detenido por robo hace 15 años.

En diálogo con TN, el hombre contó que Savanz había abusado de su sobrino y aclaró que la familia no le habla porque sabe "la porquería que es”. "Era muy común que manoseara niños. Hace 5 años que no lo vemos a este. Mi sobrino le contó a su padre cuando tenía 12 años y no quiso que hagan la denuncia por vergüenza a que lo cargaran sus amigos, No es la primera causa que tiene”, manifestó Luis, aclarando que no sabe “por qué no fue detenido”.

En ese sentido, contó que Carlos Alberto Savanz “desde los 7 u 8 años siempre vivió en la calle”, y que cuando se enteró de la situación al ver su foto con la nena, “no podía creer que haya secuestrado a la criatura”. “No tiene perdón, no lo escondemos, no lo queremos y no le abriría la puerta de mi casa ni a palos”, dijo.

Por su parte, Diego Sierra, el hermano mayor de Carlos, se refirió a la acusación de abuso de su sobrino y aseguró: “Sí, lo sé por mi hermana y por mi otra familia, yo no puedo decir ni sí ni no, sólo lo que me comentó mi familia. Hizo eso porque él fue toda la vida así: si le pone a diez muchachos jugando al truco y le pone diez pibitos jugando a la bolita, se va con los pibitos. Tiene problemas. Es un muchacho grande, pero no lo es. Es una criatura”, señaló.

Consultado sobre por qué su hermano se llevó a Maia, dijo que no sabe, y “por lo que veo en la tele él no la está arrastrando a ningún lado; algo pasó donde están viviendo, no se la llevó obligada”. “No sé, algo pasó con el muchacho nuevo (pareja de la madre de la niña), él y su mamá. Hace 15 días que lo conoce al muchacho”, declaró.

Además, explicó que “el apellido Savanz" lo tiene porque su madre era menor cuando lo tuvo. "Tenía 15 años y se hizo cargo una asistente social y quedó con el apellido de ella en la partida de nacimiento. Va a seguir siendo mi hermano y por lo que haya hecho no lo voy a dejar de querer, lo lamento en el alma, no justifico lo que está haciendo”, explicó Diego, quien tiene 9 hijos y vive en la ciudad bonaerense de Luján.

Maia es actualmente buscada por fuerzas federales, bonaerenses y de la Ciudad de Buenos Aires luego de ser vista por última vez en una panadería del partido de Ituzaingó y luego por la colectora de la Autopista del Oeste en dirección al partido de Moreno, informaron fuentes policiales y judiciales.

En un comunicado difundido por el Ministerio Público Fiscal en el sitio institucional www.fiscales.gob.ar, el sospechoso fue identificado como Carlos Alberto Sierra (o Savanz), de 39 años, sobre quien pesa una orden de detención firmada esta mañana por la jueza Fabiana Galletti, a cargo del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 57.

A través de una conferencia de prensa, Marcelo D'alessandro, secretario de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, resaltó que la prioridad es que Maia vuelva con su familia "sana y salva". "No se descarta nada y se están trabajando sobre todas las hipótesis. La estamos buscando a lo largo y a lo ancho del país, el Alerta Sofía así lo prevé y así se está trabajando con las Fuerzas Federales", explicó.

Y continuó: "Para contextualizar esto, se realizó un llamado al 911 el día lunes 15 a las 16.20 horas donde ponen en conocimiento a la policía de la Ciudad que a las 9 de la mañana se había llevado esta persona a Maia. Inmediatamente se realizaron el revelamiento de 300 cámaras y se determinó que 9.53 subió al tren con destino a la provincia de Buenos Aires, específicamente en la zona oeste. Es ahí donde hoy está más concentrado el esfuerzo".

En ese sentido, D'alessandro remarcó que si siguen relevando las cámaras de la policía o Municipios, como también de índole privado. "No se puede descartar nada. Todas las instancias que tengan que ver con las cercanías de las personas involucradas, de la menor, de su familia o de esta persona que se tiene como sospechoso serán analizadas", afirmó Eduardo Villalba, secretario de Seguridad de la Nación, desde el Ministerio de Seguridad.

Por último, ambos secretarios aclararon que se está analizando la posibilidad de ofrecer una recompensa económica a todo aquel que brinde información sobre el paradero de Maia. "Se está solicitando que nos autorice a dar recompensa para aquel que pueda portar un dato. La idea es pedirle a la ciudadanía que llame al 911 si tiene una duda para descartar cualquier posibilidad", cerró D'alessandro.

Esta mañana Stella, la mamá de Maia, participó de un nuevo corte en la autopista Dellepiane que realizan vecinos del barrio Cildáñez en reclamo por la aparición de la nena, y pidió que su hija "aparezca con vida". "Me dijeron que lo vieron por Moreno, lo que pedimos a la gente de ese lugar que por favor estén atentos y llamen al 911. Esa es la información que nos dieron", dijo la abuela de Maia, desesperada, reclamando por la aparición de la menor.