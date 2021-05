"Acá tenés tu covid, pándemico de m…": el video del insólito ataque de una mujer contra un colectivero

En tiempos de pandemia de coronavirus, la mayoría de las personas se adaptaron a las circunstancias. Desde que la evidencia científica demostrara que el uso correcto del barbijo y el distanciamiento social evitan los contagios, casi toda la sociedad hizo caso a las recomendaciones.

Pero siempre hay algún desubicado que no le importa la vida del prójimo. Según la Real Academia Española, se los denomina Covidiotas, porque no respetan los protocolos sanitarios vigentes. Los vimos en forma de asistentes a fiestas clandestinas, en marchas multitudinarias anti-cuarentena y, en varios lugares, como antibarbijos. Uno de esos casos sucedió en las últimas horas en La Plata.

El chófer Axel Castro, de la línea Oeste, tenía un día normal en su trabajo. Hasta que una mujer subió a la unidad sin barbijo y muy violenta. Primero discutió a los gritos con un pasajero. Sin cumplir con las medidas sanitarias. Ante ese hecho, el colectivero le pidió a la pasajera que se pusiera el tapaboca, pero ella se negó.

Al escucharlo, la señora caminó hasta al lado del conductor y comenzó a gritarlo. “Felicitaciones, felicitaciones”, le repetía, en tono burlón. En ese momento, Castro había obligado al resto de los pasajeros a bajar de la unidad. Para protegerse, el chófer había comenzado a grabar la situación con su teléfono.

En un momento, absolutamente sacada porque no podria viajar, la mujer corrió el nylon que protege a los conductores y lo escupió dos veces en la cara. Después le gritó: “Acá tenés tu coronavirus, pándemico de mierda”. Por ese hecho, la mujer podría ser acusada por delitos de Salud Pública y propagación de enfermedad.

En el video se puede escuchar al chófer que le dice: “Usted empezó, cuando vino a escupirme, yo le pedí que se ponga el barbijo”. En tanto, la mujer no para de acusarlo de no permitirle continuar el viaje. En ese momento, Castro había dado aviso al inspector de la línea y a la Policía.

"La señora ya estaba arriba del micro, se subió en Abasto”, contó en un nota, el chofer sobre el ataque de la señora. Y agregó: "Un señor se subió en 167 y 520, y al verlo la señora se descontroló de la nada y le empezó a gritar: ‘¡Bajate, hijo de puta porque te mato!´. Fue de la nada, se bajó el barbijo y no paró de decirle cosas".

Casi al instante, el hombre bajó del colectivo, entre asustado y confundido por la situación. Fue en ese momento en el que el chófer le pidió que se colocara correctamente el barbijo para respetar las medidas de higiene y seguridad por el coronavirus. Ahí la mujer redireccionó su furia.

Mientras otros pasajeros le pedían que se colocara el tapaboca, la mujer encaró al colectivero, lo insultó. "Seguí una cuadra más y la señora seguía gritando y puteando, se había bajado el barbijo y me preocupé porque yo estoy en una burbuja pero también había pasajeros", explicó el chófer.

"Le pedí que se pusiera el barbijo y me agredió y me insultó", contó Castro. Entonces, frente al escándalo que protagonizaba la mujer, decidió frenar el colectivo y suspender el recorrido hasta que la mujer bajara de la unidad. "¡Hijo de puta! Estás cagando a todos así. Felicitaciones", le gritaba. Hasta que se acercó a la parte delantera, movió el plástico que hace de aislante y lo escupió dos veces. "Son momentos que uno tiene que vivir, más con el trabajo que hago, soy esencial y ahora no sé si tengo coronavirus o no", contó el colectivero.

Cuando la Policía llegó al lugar y mientras los pasajeros se bajaban, la mujer seguía a los gritos. Tras ser retenida por unos minutos por los agentes, finalmente, la dejaron ir con una advertencia verbal. Al instante, la mujer se subió a otro colectivo. En tanto, el colectivero debió acudir a un hospital para someterse a una revisación y deberá someterse a un hisopado en cincos días para determinar si es positivo de coronavirus. De serlo, la mujer podría enfrentar penas por propagación de enfermedad en medio de una Emergencia Sanitaria.