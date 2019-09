"Agarró un bidón de nafta y...": la indignante explicación del hombre sospechado de haber prendido fuego a su pareja

Una mujer de 27 años murió luego de agonizar casi 24 horas con el 80 por ciento del cuerpo quemado en el hospital El Cruce de Florencio Varela. Su novio aseguró que la mujer se prendió fuego a lo bonzo y la causa fue caratulada como suicidio, aunque la familia de la joven exige que se investigue el caso como un femicidio y declararon que había antecedentes de violencia de género.

El episodio ocurrió en Berazategui, en la vivienda donde Carla García y su pareja vivían junto a sus tres hijos de tres, seis y nueve años. De acuerdo al relato del marido, hubo una discusión a partir de un mensaje de WhatsApp que ella había leído y luego la mujer se encerró en una habitación, se roció con nafta y se prendió fuego.

Sin embargo, para la familia el relato del novio de Carla es sospechoso. “Carla se prendió fuego a las 12 de la noche y su pareja recién avisó a la familia a las 4 de la madrugada. Además, él tiene los brazos quemados. Dice que tiene esas marcas porque intentó apagar las llamas con sus propias manos, pero no le creemos”, aseguraron los familiares de la joven fallecida.

Le vimos moretones varias veces, ella cubría a su pareja, era víctima de un calvario".

Por ahora, la causa está caratulada como suicidio y el expediente quedó en manos de la fiscal Silvia Borrone. “Le vimos moretones varias veces, pero ella se encargaba de cubrir a su pareja, ahora que es tarde, sus amigas salieron a hablar y aseguraron que ella les contó que era víctima de un calvario, no lo denunciaba porque tenía mucho miedo, estaba amenazada, él le pedía que no hable, pudo haber sido culpable del hecho y necesitamos ayuda para saber la verdad”, relataron.

“Estamos buscando testigos, él era un hombre celoso, tenía algunas actitudes violentas”, contó Lucas, el hermano de la víctima, en declaraciones a C5N. En su relato, el marido de Carla había asegurado que habían tenido una fuerte discusión a partir de un mensaje que ella había encontrado en su celular, donde el hombre hablaba con otra mujer.

Ella amaba con locura a sus hijos, no nos cierra que se haya quitado la vida".

“Le di un encendedor para prender la pava, agarró un bidón de nafta, se fue a otra habitación, se roció en combustible y se prendió fuego. No le importó que estén sus hijos en su casa, intentó quitarse la vida igual”, justificó el hombre, que además aseguró que la mujer ya había tenido un intento de suicidio.

Según declaró, horas antes de ser internada había intentado arrojarse desde un puente, pero el hijo mayor de la pareja advirtió la situación y logró sujetarla. Ahora, el hermano de Carla pidió que los nenes sean convocados a una cámara Gesell para analizar si ese episodio fue real o si presenciaron situaciones de violencia de género. “Si Carla intentó suicidarse esa tarde, no entendemos cómo no nos avisaron. Además, ella amaba con locura a sus hijos, no nos cierra que se haya quitado la vida y los haya dejado solos con su padre”, insistieron.