Policiales

Lautaro Teruel, el hijo del nochero Mario Teruel, fue detenido hace una semana, después de que una joven de 16 años lo denunciara ante la Justicia por abuso sexual. Aunque en los últimos días se conoció una conversación que él tuvo con la víctima donde reconoció lo que hizo, recientemente un medio de Salta hizo público otro fragmento de esa charla, en la que el acusado admite que sus padres estaban al tanto de la situación, y que lo habían retado por su forma de actuar.

"Ahora veo nenitas y no me pasa nada, si tengo dudas, le digo a mi viejo 'ayudame' porque voy a un loquero o voy en cana", aseguró Teruel, quien además le dijo a la adolescente que no podía superar lo que le había hecho, y que por eso le quería pedir disculpas.

La charla entre Teruel y la víctima fue grabada por la propia chica, para luego presentarla como prueba ante la Justicia. En esa conversación que mantuvieron, el joven de de 27 años reconoció el abuso, y entre otras cosas, rememoró como se sintió luego de haber agredido a la adolescente.

La primera parte de ese audio se hizo pública días atrás, pero ahora Canal Siete de Salta publicó otro fragmento donde el detenido confiesa que sus papás sabían del hecho, ya que su abuela le había dicho que tenía que contárselo lo antes posible.

"Ahora veo nenitas y no me pasa nada, si tengo dudas, le digo a mi viejo 'ayudame' porque voy a un loquero o voy en cana", explicó y la adolescente entonces le preguntó si sus papás sabían del abuso:"Sí, porque tu abuela me dijo 'tenés que hablar con tu papá'. Y tiene razón, fue como dos días después de nuestra charla".

Además, contó cómo fue el momento en que le dijo a Mario Teruel y a su madre la verdad: "Saludo a mi vieja y me saluda raro. La Pato (una familiar suya) ya le había contado. Me sacó un re peso, olvidate. Ese día tuvieron cero onda. Al otro día me agarró mi viejo, hablamos bien, me bardeó un toque. Y después le dije que necesitaba hablar con vos. Era algo con lo que venía luchando hace mucho tiempo, y hoy siento que no lucho".

En esa misma charla, el acusado le dijo que durante años tuvo que ir contra sus instintos, los cuales le decían que tenía que estar con chicas menores. "Fueron años de que veía una pendeja y me quería alzar. Pasó el tiempo y me di cuenta que no, cualquiera. Tengo cien minas para garchar si quiero, y una nena no tiene nada que ver, una nena que no tiene noción de nada, que no tiene por qué enterarse de esas cosas. Los primeros años me costó pero hoy no, tengo mi casa repleta de niñas y niños y la mejor; las trato como hermanitas", le confesó.

Hacia el final de la charla, el hijo de Mario Teruel le dijo a la adolescente, a la cual conoce desde pequeña porque sus familias eran muy amigas, que todo comenzó cuando un primo (del que no da su nombre), le enseñó que había que sobrepasarse con las nenas. "Hoy en día lo veo (a su primo) y sigue siendo igual. Lo hablé de mil maneras con él, pero el loco tiene ese chip, y si él no decide cambiarlo le va a pasar algo parecido a lo mío", se lamentó.

Para cerrar esa conversación, el joven de 27 años que está imputado, le dijo a la víctima que él no es una mala persona, sino que lo que ocurrió es que se equivocó y que para reconocer su error, decidió pedirle disculpas. "Si supiera que soy malvado, no tengo necesidad de venir a hablar con vos, con tu vieja, me hago el pelotudo con mi viejo, pero consideré que era más liviano tener una charla con la gente que quiero antes de que me tenga que exiliar por lo que piensan que soy", cerró.

La causa está a cargo del Juzgado de Garantías N° 7 y es investigada por la Fiscalía Penal de Delitos Contra la Integridad Sexual N°1.