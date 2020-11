"Alemanes y nazis deben morir": el oscuro prontuario del femicida de la profesora en Tucumán

Luego de que se conociera el crimen de Paola Tacacho, la profesora de inglés asesinada a puñaladas el viernes pasado en pleno centro de la capital tucumana por un ex alumno que luego se suicidó, en las últimas horas otra docente contó públicamente en sus redes sociales que también fue hostigada por el mismo agresor, Mauricio Parada Parejas, varios años atrás, y que incluso por la gravedad del asunto debió realizar una denuncia.

Por su parte, la familia de la víctima aseguró también que el atacante "se obsesionó" con Tacacho y que la justicia local "nunca hizo nada" para protegerla, aunque ella había realizado varias denuncias previas por el acoso que sufría.

Tacacho fue apuñada por su agresor.

"La justicia de Tucumán nunca hizo nada con todas las denuncias que ella realizó y las denuncias que realizamos con nuestra madre y mis primas, a las cuales también él acosaba vía redes", sostuvo Ana, pareja de Paola, en una carta que difundieron a través de distintos medios.

La mujer sostuvo que Parada Parejas "tenía vínculos con la política" local y que por eso "nunca lo encerraron ni siquiera un día" y que él "nunca respeto las perimetrales" dispuestas a favor de Paola.

Según Ana, Parada Parejas venía hostigando a su novia "hace cinco años", período que para la víctima fue un "calvario" y en el que ella realizó "muchas denuncias" y tuvo que sufrir "enfrentamientos" y también "acoso" a toda su familia "vía redes sociales".

La docente sufría amenazas hacía años.

Por otro lado, después de que se conociera el crimen, otra docente contó a través de sus redes sociales que ella misma fue hostigada también por el agresor años atrás.

Se trata de Sylvina Bach, profesora de Antropología Filosófica, quien en su red social Facebook compartió la historia de amenazas de muerte y contenidos sexuales que sufrió incluso cuando estaba embarazada por parte de Parada Parejas.

"En el año 2011 yo enseñaba Antropología Filosófica en la Facultad de Psicología. Tenía un alumno que se sacaba 10 en todos los parciales. Cuando me tocó hablar de Nietzsche me pidió clases de consulta que me asustaron: siempre preguntas enredadas sobre la muerte y sobre Alemania, y la relación entre sus ideas filosóficas y el nazismo. Lo derivé al titular de la Cátedra. A él no quiso hacerle ninguna consulta", contó.

Antes de terminar el año de cursada, la docente dejó de dar clases y poco después quedó embarazada. "A los pocos meses empezaron a llegarme anónimos con amenazas de muerte y otros contenidos sexuales espantosos. Yo estaba atravesando un momento personal muy difícil. Hice la denuncia sin saber quién era", explicó.

Sin embargo, después de eso, el hostigador dejó escrito en uno de los sobres que envió, la frase “alemanes y nazis deben morir”. "Mi apellido, por supuesto, es alemán. Reconocí la letra. Era mi alumno, quien mató ayer a otra profesora. Lo denuncié esta vez con nombre y apellido, en el año 2012. La Fiscalía intervino con todo lo que debía hacer. Nunca más tuve problemas", dijo por último.

Aunque Parada Parejas dejó de amenazar a Bach, lo cierto es que años más tarde el joven retomó su obsesión, pero esta vez con Paola Tacacho. A pesar de que la docente hizo de todo para ahuyentar al agresor, nada resultó de ayuda.

El atacante se quitó la vida.

El hecho

El crimen ocurrió el viernes último alrededor de las 21, en pleno centro de la capital provincial, donde la víctima fue atacada al ser tomada por detrás y apuñalada con un cuchillo en distintas partes del cuerpo.

Fuentes policiales informaron que una cámara de seguridad de un local captó el momento en el que un hombre mantuvo una discusión con la mujer, quien comenzó a caminar como para retirarse.

En ese momento, el femicida la tomó por la espada y la apuñaló varias veces, tras lo cual la soltó e intentó escapar, pero un grupo de vecinos que vio lo ocurrido lo rodeó e impidió que se fugara, por lo que el hombre tomó el cuchillo, se lo clavó en el pecho y murió casi en el acto.

En tanto, otro grupo de vecinos socorrió a la mujer hasta que llegó la ambulancia que la trasladó al Centro de Salud, donde murió a raíz de las heridas ocasionadas por el ataque.