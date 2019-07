“Andá con él porque…”: el cambio de último minuto que le costó la vida al trompetista de “El Pepo”

Nicolás Carabajal era trompetista. Trabajaba en la banda de “El Pepo” desde hacía cuatro años, pero nunca viajaba con el músico en su camioneta durante las giras. El cambio de último minuto y el pedido que lo llevó a la muerte.

“Mi hermano, ni el resto de los músicos, no solía viajar con ‘El Pepo’”, aclaró conmocionado Juan Carlos Carabajal, hermano de una de las dos víctimas fatales del accidente. “Esa noche le dijeron: ‘Vas a tener que ir en la camioneta de ‘Pepo’ porque él está descompuesto; así manejan un rato cada uno”, sumó, en diálogo con Crónica. Esa fue la explicación que Nicolás le dio por WhatsApp a su mujer, Romina.

En efecto, el cantante se dirigía el sábado por la madrugada a la Costa Atlántica cuando su camioneta volcó a la altura de Dolores. Se comprobó no sólo que manejaba él al momento del accidente, sino que además se encontró una botella de vodka dentro del vehículo. Quedó detenido e imputado por "doble homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas".

“Nos enteramos recién a las siete de la mañana porque empecé a llamar al hospital de Dolores. Estaba todo muy desprolijo. Hasta las 10 de la noche no nos dejaban ver a Nico ni nos daban sus cosas”, denunció Juan Carlos, al tiempo que recordó que su hermano tenía una beba de 15 meses y que en pocas semanas nacerá otro bebé.

“Él no quería seguir yendo de gira, pero no conseguía otro laburo y teníamos que sacar adelante a dos bebés. Me decía: ‘Gorda, ¿tengo que ir?’; y yo le respondía: ‘Sí gordo, tenemos que comprarle ropa al bebé que todavía no tiene nada’. Él sólo pensaba en sus hijos”, se lamentó Romina, su viuda.

Embarazada de ocho meses, la mujer sumó: “Las giras eran agotadoras, por eso no quería seguir. Era poca plata. Quería estar con sus hijos. Él amaba tocar la trompeta, pero era todo muy cansador. Hacía cuatro o cinco shows por fin de semana”.