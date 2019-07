"¡Berni, ayudame; me dispararon!": el drámatico pedido del taxista baleado en Neuquén

Mientras se repite una y otra vez el video en donde se ve como matan a golpes a un taxista en Berisso, se conoció un nuevo caso en la provincia de Neuquén en donde un conductor fue baleado a quemarropa por dos delincuentes; cuando pudo pedir ayuda llamó desesperado al dueño del auto: “Berni, me dispararon, por favor ayúdenme. ¡Ayúdenme, me dispararon, por favor! Llamá a la Policía, a la ambulancia, me dispararon".

La víctima, identificada como Pablo Sánchez de 41 años, fue abordado por dos delincuentes ayer por la noche en la capital provincial que simularon ser pasajeros. Cuando estaban siendo transportados por la víctima, uno de ellos sacó un cuchillo y se lo puso en el cuello, mientras que el otro directamente disparó a través del asiento.

Sánchez en ese momento le envió un audio de Whatsapp al dueño del taxi, Edgardo “Berni” Meriño, de acuerdo a lo que consignaron fuentes policiales citadas por el diario La Mañana. Rápidamente llegó la ambulancia que lo derivó al hospital en donde se encuentra internado en terapia intensiva con pronóstico reservado.

La bala le perforó los intestinos y la médula, por lo que quizás no vuelva a caminar. Por ahora las autoridades no pudieron identificar a los dos delincuentes.