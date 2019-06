"Calentaban los cuchillos y me los ponían en la cara": la brutal golpiza a dos jubiladas de Santa Teresita

Con un bebé en brazos, una pareja de delincuentes se metió en una casa de la localidad balnearia de Santa Teresita y la desvalijó tras agredir física y verbalmente a las dos mujeres ancianas dueñas del lugar. El hecho se produjo el sábado por la tarde en una vivienda ubicada en la calle 44 y 4. Según el relato de Dolores, una de las víctimas, los ladrones colocaron un felpudo debajo de la puerta para empujar la llave y así obtenerla para poder ingresar.

Al ingresar, los asaltantes sorprendieron a las mujeres y las ataron a una silla. Comenzaron a amenazarlas y por casi dos horas las golpearon, amenazaron y sometieron. Las mujeres mayores vivían solas y debieron soportar todo tipo de violencia física y verbal.

Según su declaración, los jóvenes tendrían alrededor de 25 y serían pareja. "Nos robaron todo, hasta el cepillo de dientes. Me pegaban porque querían más plata. Estuvieron desde las 14.30 hasta las 16. Hicieron puros destrozos. Cortaron los sillones y el sommier para ver si había plata escondida. Él no trataba bien a la mujer. Era muy agresivo. Para mí estaban drogados", agregó.

Nos robaron todo, hasta el cepillo de dientes. Me pegaban porque querían más plata"

El asalto terminó cuando un jardinero llegó para trabajar en el jardín de la casa y, al no recibir respuesta de las abuelas, comenzó a gritar sus nombres. Los delincuentes escaparon entonces por un patio y treparon un paredón. La secuencia quedó registrada en un video de una cámara de seguridad. Antes, hicieron un primer intento para llevarse más cosas: la mujer le pasó el bebé a su pareja, él volvió sobre sus pasos a buscar otro bolso y lo intentó de nuevo. Desistió también, dejó a la nena en el piso y arrojó parte del botín había la calle.

El jardinero sabía que estábamos, habíamos acordado el horario y por eso insistió en llamarnos"

Volvieron a la carga y por fin lograron salir de la casa. "Escucharon los gritos del jardinero, y escaparon por la parte de atrás, saltando la pared como podían. El jardinero sabía que estábamos, habíamos acordado el horario y por eso insistió en llamarnos", remarcó. Entre las pertenencias y el dinero que les robaron estaba la plata de las jubilaciones que recientemente habían cobrado, celulares y ropa.

Ahora las ancianas intentan recuperarse, mientras mantienen la esperanza de que detengan a los ladrones. "Estamos mal, con médicos. Nos ataron con precintos, me quemaron la cara con un cuchillo y me dieron muchas trompadas. No me sacaron un ojo de milagro. Estoy bastante desfigurada. Imagínese que tengo 80 años y mi hermana 84. No nos podíamos defender", relató la mujer, en diálogo con TN.

Nos ataron con precintos, me quemaron la cara con un cuchillo y me dieron muchas trompadas: no me sacaron un ojo de milagro"

"Este muchacho ya me había robado hace unos años con otro hombre es de la zona", recordó Dolores, y lamentó que aún los delincuentes no fueron detenidos. Los investigadores intentan identificarlos por medio de la filmación de las cámaras de seguridad. "Me dijeron los vecinos que hace días estaban caminando por acá. Están a punto de atraparlos, eso espero", finalizó.