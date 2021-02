"Dale, filmame": el video del hombre que golpeó a su ex y atacó a martillazos el auto

Todo ocurrió el martes, en la ciudad de Oncativo, en el centro de la provincia de Córdoba. Un hombre de 36 años, totalmente sacado y fuera de sí, fue grabado mientras atacaba a martillazos el auto de su ex pareja y madre de su hijo. El hecho fue grabado por la víctima con su teléfono celular y según las fuentes que investigan el caso, el ataque habría sido después de que el hombre mantuviera una fuerte discusión con su ex respecto a una supuesta infidelidad.

El altercado entre ambos se tornó cada vez más violento hasta que el agresor, tal y como se puede ver en el video, saca un martillo de su auto y comienza a golpear las luces y la puerta del de su pareja, que estaba estacionado. “Filmá, filmá si eso es lo que vos querés”, se lo escucha decir al hombre, mientras seguía, sin bajarse del auto, dándole golpes al vehículo de su ex pareja.

Visiblemente nerviosa por la situación, la víctima remarca que el violento la había golpeado minutos antes de que hiciera lo propio con su auto y agregó: “¡No tengo cómo defenderme!”, le responde ella. “Me hiciste re cagar. Mira cómo me dejaste. Me cagaste a palos recién. ¿Qué es lo que tenés en la cabeza? Rajá de acá”. A raíz de la difusión del video, el agresor fue detenido e imputado por amenazas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Aquel martes por la tarde, el hombre fue detenido, trasladado al Establecimiento Penitenciario N°9 de la ciudad de Córdoba, la Unidad de Contención de Aprehendidos (UCA), e imputado por los delitos de amenazas calificadas, desobediencia a la autoridad y violación de domicilio, confirmaron desde el Ministerio Público Fiscal de la provincia. La investigación quedó ahora en manos de la Fiscalía de Río Segundo, que le tomará declaración indagatoria al detenido en las próximas horas.

Afortunadamente, el episodio no tuvo víctimas fatales en medio de las intensas críticas que recibió el poder judicial en los últimos días a partir de los femicidios de Úrsula Bahillo y Guadalupe Curual. Ambas jóvenes, de 18 y 21 años respectivamente, habían denunciado a sus agresores en la Justicia y a raíz de sus asesinatos, las denuncias por episodios por violencia de género que las víctimas radican se convirtieron en el centro del debate.

Bahillo fue asesinada en Rojas por Matías Ezequiel Martínez, su ex novio policía. Mientras que Curual, madre de una nena de un año, fue asesinada a puñaladas en el centro de la localidad de Villa La Angonstura por su ex, Juan Bautista Quintriqueo, quien 48 horas antes la había amenazado de muerte. Úrsula había denunciado en varias oportunidades a su ex por amenazas y violencia de género e incluso el policía tenía una medida de restricción perimetral.

Fue hallada muerta el lunes 8 de febrero cerca de las 20.30 entre unos pastizales en un campo ubicado a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros de Rojas, en el noroeste de la provincia de Buenos Aires, y en ese mismo lugar la policía detuvo a Martínez herido. El femicidio fue descubierto tras un alerta al 911 de un tío del imputado, quien avisó que creía que su sobrino había matado a una joven.

Leé más | Leer mas "La chabona anda en cualquiera": el whatsapp del femicida de Guadalupe, que intentó ahorcarse

Por otra parte, Guadalupe ya había presentado tres denuncias en un Juzgado de Familia y sobre el asesino, de 32, pesaban al menos dos restricciones perimetrales. Quintriqueo le dijo a través de varios mensajes de WhatsApp que apenas regresara a La Angostura de un viaje a Villa Traful la iba a asesinar a cuchillazos. “Si están juntas, se van juntas”, le dijo en referencia a Lucía, amiga y confidente de la víctima. Dos días después, la asesinó de una puñalada en el pecho.