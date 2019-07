"Dan ganas de cerrar e irte, pero hay 45 familias atrás": el dueño de Capitán del Espacio sospecha de un "entregador" en el robo a su casa

"Esto no fue al voleo, sabían quién era. Me dijeron 'te vimos cuando cerraste la fábrica y que viniste para acá', me estaban esperando", dijo Mario Díaz, dueño de la empresa de alfajores “Capitán del Espacio”. Díaz sospecha que hubo un entregador dentro de su fábrica: los ladrones entraron en su casa en Bernal, partido de Quilmes, y se llevaron todo el efectivo disponible.

"Cuando estoy entrando se me aparecen cinco tipos encapuchados, me resistí porque no quería que entraran a mi casa, me pegaron culatazos, me rompieron la cabeza y se metieron adentro", contó Díaz. El hecho ocurrió ayer a las 18.20 en su casa de Aristóbulo del Valle al 300, cuando estacionó su auto y abrió el garage. Dentro de la casa estaba su esposa. Los ataron juntos con los cordones de las zapatillas. Se quedaron cerca de dos horas y, según Díaz, "revolvieron y rompieron todo.Se llevaron objetos de valor, valijas con ropa y dinero que tenía ahorrado. En la fábrica estuvieron quince minutos y no se qué se llevaron, ahí no había empleados ni custodios de seguridad porque cerramos a las seis", indicó Díaz.



Luego del asalto, el matrimonio se desató y llamó al 911. "La policía me dijo que (el entregador) es alguien de la empresa. Dan ganas de cerrar e irte pero hay cuarenta y cinco familias detrás", señaló. El fiscal Ariel Rivas, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 1 del Departamento Judicial de Quilmes, ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad de la zona y caratuló el hecho como "robo agravado por el empleo de arma de fuego".