¿Dónde está Tehuel? La familia marcha a dos meses de su desaparición y la Justicia no avanza

Familiares y amigos de Tehuel De la Torre, el joven trans que fue visto por última vez cuando se dirigía hacia la casa de un conocido que le había ofrecido trabajo, realizarán hoy, justamente a dos meses de su desaparición, una concentración frente a la municipalidad de San Vicente bajo el contundente pedido de "que lo encuentren ya".

Mientras tanto, continúan los rastrillajes para dar con el joven y hoy serán elevados a la fiscal Karina Goyot los resultados de los peritajes a los celulares de los imputados. La convocatoria para pedir por la aparición de Tehuel De la Torre (22) será a las 16 frente al palacio municipal, ubicado en la intersección de las calles Sarmiento y 25 de Mayo, de la mencionada localidad de sur de la provincia de Buenos Aires.

Verónica Alarcón, hermana de Tehuel, dijo que la movilización es convocada por familiares y amigos y solicitó a quienes participen que cumplan las medidas sanitarias de llevar barbijos y respetar el distanciamiento: "Se cumplen dos meses de la desaparición de Tehuel y la familia está muy angustiada, lo queremos encontrar cuanto antes. Queremos a Tehuel en casa".

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Al mismo tiempo, calificó a su hermano como "una persona muy querida, muy sensible, muy comprensiva y respetuosa", y agregó: "Lo necesitamos en nuestras vidas. No sabemos cómo seguir manejando esta situación. Necesitamos que lo encuentren ya". Desde la organización "Autoconvocados por Tehuel" avisaron que quienes no asistan a la movilización pueden alzar una pancarta con el rostro del joven para "que todos conozcan su cara para poder buscarlo".

Por su parte, la fiscalía continúa con los rastrillajes en la zona de Alejandro Korn y Guyot por el momento no descarta ninguna hipótesis sobre lo ocurrido con el joven. De la búsqueda de Tehuel, de 22 años y visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, participan Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), el CELS, la Comisión Permanente de Derechos Humanos, el Protex y el equipo de trata de la policía bonaerense.

Tehuel tiene contextura robusta, tez blanca, cabello corto de color oscuro y mide unos 1,56 metros. El último contacto con su familia fue antes de dirigirse desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento.

La denuncia de desaparición fue hecha por su pareja ante la Policía y la fiscal Guyot, quienes desplegaron diversos operativos, entre ellos en la casa del primer detenido, Luis Alberto Ramos (37), el hombre que lo había convocado por un trabajo y que, según fuentes de la pesquisa, tiene antecedentes de violencia y por venta de drogas.

Las fuentes detallaron que en una excavación realizada en la casa del sospechoso se encontró un teléfono incendiado y algunas prendas de vestir que podrían pertenecer al joven desaparecido. Ramos reconoció haberse encontrado con Tehuel el 11 de marzo a las 16.30, pero sostuvo que no fueron a ningún evento y que cada uno se retiró por su lado.

Esta versión, sin embargo, no pudo ser corroborada y la fiscal Guyot pidió su detención por el delito de "encubrimiento y falso testimonio". Además de Ramos, fue detenido Oscar Alfredo Montes (46), un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot le imputó el mismo delito que Ramos.

A ambos se le dictó la prisión preventiva, la cual fue apelada por sus defensores, pero el juzgado de Garantías no les dio lugar al pedido de excarcelación. Por su parte, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero de Tehuel.

La misma es para quienes "aporten información fehaciente que contribuya a determinar el paradero de Tehuel De la Torre". La disposición aclara que aquellos que puedan brindar algún dato podrán optar por declarar «con reserva de identidad» en la fiscalía que investiga el caso ante cualquiera de los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales de la provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

Durante los últimos días de marzo, la ministra de las Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, se había reunido con los familiares Tehuel y les había asegurado que "la provincia está presente, trabajando con el Ministerio de Seguridad y con nuestro equipo en la búsqueda". "No hay que parar de buscar, hay que poner todos los esfuerzos", sostuvo la ministra.

En aquel momento, también destacó la importancia de tener un Ministerio de las Mujeres que acompañe a los familiares en estas situaciones, para "estar cerca como Estado". La cartera bonaerense trabaja desde el 19 de marzo último en el territorio con un equipo abocado al seguimiento de la investigación y a colaborar activamente con iniciativas y articulaciones.

Según detalló un comunicado ministerial, se propició una mesa de trabajo conjunta con el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Seguridad, la municipalidad específicamente el Área Género y la Unidad Fiscal de Investigación de San Vicente. La ministra Estela Díaz se reunió también con el intendente de San Vicente, Nicolás Mantegazza, para conversar sobre la búsqueda de Tehuel y el acompañamiento a la familia.

Quienes posean datos que permitan localizar a Tehuel, deben dirigirse a la Fiscalía General de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia, o a la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente (0221-429-3015 y perdes@mseg.gba.gov.ar), o al Departamento Judicial La Plata, o a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, haciendo saber que se encuentran motivados por el ofrecimiento.