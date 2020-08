"El Presidente ha sido muy sincero": la mamá de Facundo habló de la reunión con Fernández y del comienzo de la autopsia

Después de haberse reunido con el presidente Alberto Fernández, y a casi cuatro meses de la última vez que Facundo Astudillo Castro fue visto con vida, este lunes la mamá del joven de 22 años, Cristina Castro, realizó una conferencia de prensa junto a representantes de Amnistía Internacional y sus abogados para hablar de su encuentro con el mandatario y del inicio de la autopsia que permitirá determinar si el cadáver hallado la semana pasada en Villarino Viejo pertenece o no a su hijo.

Según contó Castro en una conferencia de prensa realizada esta tarde por zoom, a la cual BigBang tuvo acceso, el encuentro con el Presidente en la Quinta de Olivos estuvo dividido en dos partes, ya que al comienzo habló cara a cara con Fernández y en total soledad, aunque después hubo una segunda reunión de que la que participaron sus letrados y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic.

"Lo miré a la cara y me quedé tranquila, ha sido muy amable conmigo hoy, ha sido muy sincero. Hay cosas que no les puedo contar de lo que hablé, pero lo he visto a los ojos, y fue sincero", reveló la mamá de Facundo.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

En este sentido, dijo que de la segunda reunión participaron sus abogados y Frederic, y que ahí mismo "se armó una linda mesa de trabajo". Además, el letrado Luciano Peretto explicó que el Presidente se comprometió para que la investigación continúe con absoluta transparencia.

Sin dar mayores precisiones sobre el encuentro, luego la querella pasó a responder preguntas de los periodistas relacionadas con la investigación, y en primer lugar, Peretto informó que resta aclarar el testimonio del pescador que encontró el cuerpo hallado el pasado sábado 15 de agosto.

"Ningún pescador elegiría ese día y ese lugar para pescar, eso es algo que se debería aclarar. Además hemos tomado conocimiento de que hubo otros dos pescadores que también dicen haber visto el cuerpo. De igual modo, el martes anterior a que apareciera el cuerpo, un trabajador portuario dijo haber visto luces en esa zona. Ese testigo fue ofrecido por la querella y estamos esperando la fecha para que declare", comentó.

Respecto a las pruebas existentes contra los cuatro oficiales de la bonaerense que fueron señalados por la querella, el abogado Leandro Aparicio comentó que aún faltan complementar las pericias telefónicas con otros datos, y que a pesar de que hay que hacer un seguimiento integral, tienen muchos elementos en contra de estos policías.

"Hay un protocolo de encubrimiento y hay pruebas documentales objetivas. Hay teléfonos secuestrados. Siomara Flores desinstaló su Whatsapp el día 8 de mayo, Marío Gabriel Sosa borró mensajes de texto y audio, y nosotros en este contexto pedimos su detención, porque es muy clara la participación de la policía, pero la jueza nos ha explicado, que si el fiscal no acusa, nosotros no podemos hacer otra cosa más que seguir denunciando", indicó.

En cuanto a la foto que apareció de Astudillo Castro detenido junto a un oficial, el letrado Aparicio explicó que al principio de la investigación esa imagen fue pedida por Cristina y que le dijeron que se había perdido, aunque después se encontró de nuevo cuando la justicia provincial se apartó de la causa. "Apareció con el fin de confundir, porque muchos dicen que esa es la ultima vez que se lo vio a Facundo, cuando es mentira, porque la ultima vez se dio horas después a kilómetros de ese lugar", aclaró.

De igual modo, mencionó que este plan de encubrimiento se hizo de manera muy torpe, y que nadie les va a sacar de la mente que el lugar donde apareció el cadáver, ya había sido rastrillado con anterioridad. Además, dijo que allí mismo existe una huella de una camioneta que se frena donde aparece el cuerpo, y que además fue encontrada una zapatilla de Facundo está nueva, lo que a ellos los hace dudar de si se trató de "una torpeza o de un mensaje".

Más allá de haber mantenido la reunión con el presidente, Castro y sus abogados están expectantes por el comienzo de la autopsia que se realizará este martes en el cuerpo hallado en Villarino, la cual empezará cerca de las 9 de la mañana.

A pesar de que Castro tiene la total intención de participar del procedimiento, comentó que no está muy segura de hasta dónde van a dejar que ella esté presente.

"El día de mañana vamos a tener mayores precisiones de algunas conclusiones preliminares que la perito tiene y que son importantes para la querella", sumó Peretto, quien aclaró que ya tuvieron una reunión con la perito Virginia Creimer, pero que ahora lo importantes es que ella pueda unir el estudio técnico con la información que hay en la causa.

De igual manera, dijo que durante la jornada de mañana se extraerá ADN del cadáver, para cotejarlo con el de los padres de Facundo, y que aproximadamente en una semana o diez días se podrá saber si se trata o no del joven de 22 año desaparecido.

Sobre las hipótesis que hablan de que Astudillo Castro podría haber tenido un accidente mientras intentaba llegar a Bahía Blaca, Peretto explicó que no hay ningún elemento que avale esa idea, pero que sí existen situaciones que no dejan dormir a "aquellos que quieren archivar la causa como accidente", porque la realidad es que "hay elementos objetivos que no los van a dejar dormir". "Los teléfonos celulares hablan, los diálogos que existen entre ellos, la sandía en el calabozo de origone, los testigos falaces que han tratado de desviar la investigación, también", añadió.

Sobre las declaraciones a favor de la policía del ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, Castro le pidió que deje de hacer un show mediático, y que en su lugar se ponga a trabajar, porque hay muchos chicos detenidos que aparecen suicidados en las comisarías de la provincia. "Tal vez Berni no está acostumbrado a que lo enfrenten por su condición de hombre, pero yo sí le voy a hacer frente", admitió.

La zona donde apareció el cuerpo ya había sido rastrillada antes.

"El señor Berni sin tener contacto con el expediente, dijo que Facundo fue caminando por una vía que está cerca de la ruta, pero desde Origone (donde se cree que fue detenido) hasta donde apareció el cuerpo, son tres o 4 horas caminando, y es imposible entonces que haya aparecido una zapatilla intacta ahí", aclaró Aparicio.

En relación a esto, Castro indicó también que el gobernador Axel Kicillof ya llamó en varias oportunidades, pero que le gustaría verlo personalmente, porque esa es la única manera de saber si alguien le dice o no la vedad.

De igual modo, la querella manifestó su descontento con el accionar del fiscal que lleva adelante la causa, Santiago Ulpiano Martínez, a quien intentaron recursar dos veces sin éxito. "El fiscal no ha participado en ningún procedimiento, no ha tomado contacto con la víctima, ni con ningún procedimiento de rigor en las declaraciones de la causa", sumó el abogado Peretto.

Hacia el final de la conferencia, la mamá de Astudillo Castro opinó que la sociedad no puede permitir que cosas como estas sigan pasando, y que no se puede permitir que en democracia desaparezcan chicos y que luego sean encontrados suicidados en un cangrejal o en un calabozo.

"Son días difíciles para nosotros, pero como no podemos darnos el gusto de quebrarnos, tenemos que salir a gritar de nuevo, y si tengo que dar vuelta el mundo lo voy a hacer porque me tocaron un hijo. El señor Sergio Berni está enojado porque le hago frente, pero esto no tiene porque haber pasado. Esto no tiene que volver a pasar nunca más", cerró Cristina Castro.