"Es de poco hombre, me quiere ridiculizar": Daniela Cortés reveló mensajes que le envió Villa y rechazó la denuncia por extorsión

A dos semanas de la denuncia por violencia de género contra el delantero de Boca Juniors, Sebastián Villa, salieron a la luz una serie de chats que el futbolista le envió a su ex pareja, Daniela Cortés, quien el 28 de abril reveló en su cuenta de Instagram los golpes y agresiones físicas y psíquicas que sufrió de parte del jugador. Por WhatsApp, le reclamaba que entendiera el momento por el que había pasado y le aseguraba que la extrañaba.

El intercambio de mensajes de WhatsApp fue revelado ayer, en el programa El Run Run del espectáculo, por Crónica TV. Los chats fueron enviados entre el 11 y el 12 de marzo, un mes y medio antes de que saliera a la luz la denuncia de parte de Cortés, quien reveló en su cuenta de Instagram los maltratos que sufrió, y publicó una serie de fotos ensangrentada tras recibir una golpiza de parte de Villa.

En los mensajes, el delantero de Boca Juniors le asegura que no quiere hablar más por celular y le pide volver a verse. Incluso, hasta le pide “disculpas” por haberla echado de la vivienda que compartían en un barrio privado. “Estoy llorando”, le afirma. La mujer, también de nacionalidad colombiana, le responde sólo dos mensajes.

“Ya no quiero hablar más por celular, no quiero llegar a casa y dormir solo. Eso pasa. Porque no soy feliz del todo. Yo no estoy para hacer videollamadas”, le dice. Luego, en el chat se lee la frase “una familia”, y remata: “Quiero verte. Te extraño. En serio. No quiero estar más solo”.

Esa ahí que Cortés respondió: “Yo solo quiero que seas un buen hombre, que respetes y hagas las cosas bien. No me interesa nada más”.

Mientras tanto, el jugador continuó escribiendo. “Quiero que entiendas el momento que estoy pasando. Anonadado. Con muchas preguntas. Por qué, para qué y con qué propósito nuestras peleas, cuando podemos estar bien sin necesidad de irse, no esas cosas. Yo le pido disculpas por las veces que le dije que se fuera de la casa. Estoy llorando, voy a descansar. Te amo mucho”.

En un mensaje de WhatsApp enviado a Crónica, Cortés reveló que los videos y fotos que difundió Villa en los últimos días no están vinculados a la denuncia que publicó el 27 de abril pasado en su cuenta de Instagram, y habló de una situación de maltrato recurrente, permanente y constante. “Recibía maltrato psicológico de forma burlesca y demasiado humillante”, sostuvo. Además, contó que Villa solía hacer grabaciones ofensivas para enviárselas a sus amigos y que luego le pedía disculpas “porque se había pasado”.

“Jugaba siempre con mis sentimientos, diciendo que terminaríamos y que ya no me quería y luego pedía perdón, decía que tenía rabia. Es de poco hombre publicar un video de una discusión de forma íntima y sentimental porque querer “limpiar” su imagen a cambio de hacerme ridiculizar”.

Cortés además se refirió a la denuncia por “extorsión” que hizo Villa contra ella días después de que ella lo acusara de violencia de género. Aseguró que no existen pruebas al respecto y criticó el argumento del jugador, que planteó que no tenía pruebas porque borraba los chats tras las peleas.