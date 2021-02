"Escapó de su abusador y encima está presa": el duro relato de la mamá de la joven que sigue detenida

Rocío Cepeda tiene 18 años y fue detenida el pasado 26 de enero en Grand Bourg por un supuesto caso de “robo calificado” que tanto ella como su familia desmienten categóricamente. La joven denunció que fue acosada y abusada por un conductor de la empresa Beat, la empresa de transporte similar a Uber o Cabify, identificado como Daniel Flores, ex policía de la bonaerense, quien intentó sobrepasarse cuando la llevaba a su casa.

Aquel martes, según le contó su mamá, Claudia, a este portal, Rocío fue a la casa de una amiga y al regresar, ella y tres de sus amigos decidieron pedir un remis a través de la aplicación de Beat. "Tomaron un Beat. El chofer le dijo a Rocío que se sentara adelante para que esté más cómoda. Sus otros tres amigos, todos varones, se sentaron en los asientos de atrás", relató la mujer en diálogo con BigBang.

Según contó, cuando Flores dejó a dos de los chicos (quedaba solo uno en el vehículo, de 16 años), le comenzó a hacer preguntas a Rocío de tono personal y comenzó a conversar con ella. "Le preguntó la edad a mi hija y si estaba de novia con alguien. Luego agarró otra calle, se desvió de su supuesto trayecto y se metió por un lugar de tierra oscura. Ahí, le puso su mano encima y le tocó sus partes íntimas", denunció Claudia.

Visiblemente angustiada por lo que está atravesando su hija, a quien no puede ver desde la detención, contó que el primero en darse cuenta de la situación y reaccionar en consecuencia fue el chico de 16 años. "El chico se da cuenta, rompe el plástico protector de COVID-19 que separa los asientos delanteros y traseros, y lo agarra del cuello. Le empieza a dar piñas y cuando frena, le dice a ella que corra", explicó.

Y agregó: "Ella pudo bajar, pero como él no, volvió para ayudarlo: le pegó un cachetazo al chofer y cuando bajan ambos, les tira el coche encima". De acuerdo con el relato de Claudia, los chicos comenzaron a gritar "violador" en la calle, mientras que el chofer comenzó a seguirlos mientras gritaba que los jóvenes le habían robado. "En ese momento aparece un patrullero y los agarra a los chicos", sumó.

Tanto Rocío como su amigo fueron detenidos, en muy malos términos, por los efectivos de seguridad y trasladados a la comisaría. "Ella no me cuenta todo para que yo no entre en desesperación. Pero la abogada (Raquel Hermida Leyenda) me contó que estaba golpeada, que tenía moretones. Yo sé los vi la última vez que la vi, cuando la habían detenido ese día. Pero me dijo que se había lastimado con el barbijo", contó.

Y continuó: "Yo sé que me estaba mintiendo para que no me preocupara. Llevamos casi un año de pandemia, hace casi un año que usa el barbijo y jamás la había lastimado. Pero por miedo, capaz no me quiso decir la verdad". Por otra parte, Claudia se refirió al supuesto cuchillo que Flores dijo que el chico de 16 años había utilizado para robarle. "El cuchillo que dice el chofer nunca apareció, todo es mentira", disparó.

Al mismo tiempo, la madre de Rocío resaltó que el remisero ya tiene en su haber varias denuncias por abuso sexual y maltrato de menores. "No tengo contacto con Rocío, la única vez que me la dejaron ver fue gracias a una policía muy amable. Yo solo la quería ver de lejos y decirle que la amo. Ella no sabe lo que es una comisaría, nunca piso una. Voy a ir hasta las últimas consecuencias contra Flores", dijo.

Y concluyó: "El chico que iba con ella en el remís es menor y quedó libre, pero ella no. El fiscal de responsabilidad juvenil de San Martín y el juez de Garantía N°5 mantienen detenida a Rocío de 18 años por defenderse y escapar de un abusador".

En diálogo con BigBang, Hermida Leyenda, abogada de Rocío, resaltó que el viernes presentará, primero en la fiscalía de responsabilidad juvenil de San Martín, a cargo de Fabián Hualde, y luego en el juzgado de Garantía N°5, el pedido de excarcelación urgente y el sobreseimiento de Rocío.

"Ayer fue a verla personalmente mi socia, Mariana Chiacchio, al destacamento de San Martín y le llamó la atención que no hay protocolos de prevención sanitaria por el coronavirus. No hay protección por COVID-19, ni siquiera un plástico. A Rocío la vio mal, muy deprimida. Ella no entiende nada. Imagínate que te abusan y la policía te maltrata. Tiene hematoma que luego, con calma, denunciará al igual que haremos la denuncia por abuso sexual", sostuvo.