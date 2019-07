Policiales

“Lo único que me alivia es que él va a estar paz, y que su nombre ya no va a salir en ningún lado, porque a él no le gustaba sacarse fotos y esas cosas. El dolor sigue estando, pero al margen de nuestra situación, espero que esta resolución sea un ejemplo para los casos que están impunes", dijo en diálogo con BigBang Eliana Passada, mamá de Brian Aguinaco, el chico de 14 años que en diciembre de 2016 fue asesinado de un disparo por motochorros que intentaban robarle a dos mujeres que iban por la calle en el Bajo Flores.

Por el crimen del adolescente, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de la Ciudad condenó hoy a un hombre de 28 años a prisión perpetua por ser "coautor de robo agravado por el uso de armas de fuego en concurso real de homicidio criminis causa", aunque el que apuntó y disparó contra el chico fue un menor de 15 años que ahora se encuentra en libertad, sin haber sido juzgado por su condición de inimputable. “Estamos en un país donde a los menores no se los toca”, aseguró la madre de Aguinaco, aunque comentó que desde el principio ella supo que contra el asesino de su hijo no se iba a poder hacer nada.

El juicio contra Luis "Yun" Gómez, el joven que manejaba la moto desde la que le dispararon al adolescente, comenzó en septiembre de 2018 y en ese mismo proceso se juzgó también a otros cuatro delincuentes, conocidos del condenado, por formar parte de una banda delictiva que cometía robos.

A pesar de que la lectura de la sentencia será más adelante, este martes los jueces Adrián Pérez Lance, Fernando Ramírez y Luis Salas adelantaron la perpetua para Gómez, y resolvieron también condenar a 17 años de prisión al jefe de la banda por otros delitos no relacionados con el crimen de Aguinaco.

Del mismo modo, al hermano de Gómez le dieron cinco años de prisión, mientras que otros dos imputados también recibieron penas, pero quedaron en libertad. “El juicio empezó en septiembre y se hizo largo porque los acusados fueron cinco. Ellos eran como una especie de banda familiar, y durante el proceso atestiguaron personas que tuvieron que ver con los delitos que ellos cometían”, explicó Passada a este portal, y añadió que, debido a que se unificaron dos causas, el condenado "estaba acusado también por robo con arma de fuego y por llevar a un menor en la moto".

Después de que el imputado se negara a decir sus últimas palabras, los jueces pidieron un cuarto intermedio, y mientras esperaban, uno de los acusados que quedó en libertad porque le dieron una pena de prisión en suspenso, intentó provocar a la familia del chico con sonrisas burlonas y alguna que otra frase para molestar. "Nos miraba por una ventana y se reía. En otra oportunidad el hermano de Gómez ha llevado la foto de mi hijo mostrándomela en pleno juicio, pero rápidamente fue sacado de la sala", indicó.

Más allá de estas situaciones, la mamá de Aguinaco afirmó que durante estos meses el proceso se llevó a cabo de buena manera, y sostuvo que a pesar de que asistir a tantas audiencias al principio "fue una tortura" para ella, el resultado de hoy valió la pena.

“Esperábamos la perpetua porque era lo que habíamos pedido, teníamos un poco de miedo porque hay casos que no se resuelven favorablemente, pero la verdad, intachable estos jueces”, aseguró, y añadió que la fiscalía que investigó el caso había pedido también la perpetua para Gómez, aunque la defensa solicitó en sus alegatos en su cliente fuera absuelto por falta de pruebas.

La muerte de Brian Aguinaco ocurrió el 24 de diciembre de 2016, cuando él y su abuelo iban en auto a la peluquería, y de repente vieron que dos motochorros querían robarle a unas mujeres. Para ayudarlas, el abuelo del chico detuvo la marcha, y luego empezó a perseguir a los delincuentes, lo que provocó que ellos dispararan contra el auto. Allí una de las balas impactó de lleno en la cabeza del adolescente y dos días después murió en el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, donde fue internado.

El autor material del disparo es un menor de 15 años, que a los dos meses del crimen cumplió 16 años. Por su edad fue declarado inimputable a los pocos días de la muerte de la víctima, y luego viajó a Perú con su familia. "Él puede entrar al país, incluso teníamos entendido que estaba en Buenos Aires hace un tiempo. Ahora no sé”, dijo Passada, quien agregó que desde el principio supo que el asesino de su hijo nunca iba a ir preso.

“Estamos en un país donde a los menores no se los toca”, comentó molesta, y aseguró que el abuelo de su hijo está dolido y "con mucha carga de culpa", pero que afortunadamente su familia y la de su ex están muy unidas.

"El dolor sigue estando, me da miedo lo que va a pasar mañana, porque hasta ahora estuve ocupada en el juicio, y siento que no hice el duelo", dijo por último, pero antes agregó que está muy agradecida con toda la gente que los apoyó y acompañó en este difícil proceso.