"Estaba drogada y ensangrentada": la mamá de la adolescente violada por 10 hombres

Lo que debía transformarse en uno de los recuerdos más felices de su vida, se convirtió en una aberrante pesadilla. Milagros fue atacada y abusada sexualmente en su propia fiesta de "15" durante la madrugada del domingo en el Barrio Ludueña en Rosario. De la "celebración" habían participado familiares y algunos amigos, y por el hecho fue detenido un joven de 18, cuya casa fue incendiada por un grupo de vecinos.

De acuerdo con el fiscal de Delitos Sexuales de Rosario, Ramiro González Raggio, todo sucedió entre la 1 y las 4 de la madrugada, en un lapso de tres horas. "Les hemos tomado declaración a la niña, a su madre y a su tía. Hay un período entre la 1 y las 4 de la madrugada en el que la víctima desaparece de su casa con este joven. En un momento determinado refiere que se sintió mareada y se sintió mal", detalló el funcionario judicial.

Siempre según el fiscal, la víctima relató que luego se despertó junto al abusador y que escuchó a la madre de éste decir que lo iban a meter preso por lo que había hecho. Raggio explicó que a raíz del ataque, la joven "sufrió lesiones severas, fue intervenida quirúrgicamente y permanece hospitalizada, con asistencia psicológica". Mientras que el acusado fue detenido poco después y hoy fue sometido a la audiencia imputativa.

Por pedido del fiscal, permanecerá bajo prisión preventiva porque existen serio riesgo de fuga y entorpecimiento de la causa. Tras el hecho, cerca de un centenar de vecinos del barrio Ludueña, donde vive la víctima, se reunió frente a la seccional 12 para reclamar que además del acusado sean detenidos otros nueve jóvenes, a quienes también acusaron de haber abusado de la chica, y a la madre del detenido.

A pesar de esto, el fiscal aclaró que por ahora no hay elementos en la causa que indiquen que hubo más de un participe en el abuso. La protesta frente a la seccional derivó en serios incidentes cuando la policía intervino para dispersar a los vecinos que reclamaban hablar con el fiscal. Poco antes, un grupo de manifestantes se dirigió a la casa del principal acusado del ataque y la prendió fuego, razón por la cual debieron acudir los bomberos.

La joven testificó ante dos psicólogas de la misma unidad fiscal y aclaró que no recuerda nada de lo ocurrido desde que se fue de su fiesta hasta el momento en el que despertó en la cama de su atacante. Sólo recuerda haber despertado en la casa del joven, a quien identificó con nombre y apellido, con él encima y a la madre de éste advirtiéndole a su hijo: “Te van a denunciar por lo que hiciste. Te van a meter preso”.

Se trata de un vecino que vive a dos cuadras de su casa y que, de acuerdo a las primeras versiones, había tenido una relación sentimental con ella hace un tiempo. Esta última información, sin embargo, fue desmentida por el círculo familiar de la adolescente. “Estábamos festejando su cumpleaños con familiares y amigos; y él le puso algo en la bebida y la sacó de mi casa”, relató Jésica, la mamá de la menor, en diálogo con LT8.

En ese sentido, remarcó que el presunto abusador "no estaba invitado, ni era el novio" de su hija. "Se despertó en una casa, al lado de él; y que la madre entró y le dijo que ahora iría preso. La madre es cómplice del hijo, los dos son una basura; ella me la llevó hasta Einstein y Solís y dijo que la había encontrado; cuando a ella la sacó de su casa; hicieron desaparecer el celular, no voy a parar hasta que se haga justicia”, afirmó.

Según contó la angustiada mujer, a Milagros la encontraron tirada en una esquina y remarcó que todavía sigue en estado de shock y con vómitos a causa de la sustancia que usaron para sedarla. “Cuando yo la encontré estaba drogada, no sabia ni donde estaba, toda ensangrentada por la hemorragia; la destruyeron. Si no la llevaba al hospital se moría en mis brazos mi hija, de todas las cosas que le hicieron”, dijo entre lágrimas.

El médico que atendió las heridas de la joven de 15 años, Jorge Kilstenin, del hospital Eva Perón de Granadero Baigorria, indicó que fue “intervenida quirúrgicamente de urgencia por lesiones genitales considerables. Es evidente que hubo una situación de violencia sexual”. Milagros permanece internada, bajo estricta contención medica. “El alta médica dependerá de la evolución no sólo física sino psíquica”, aclaró el profesional.