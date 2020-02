¿Estafa? Absolvieron a dos mujeres porque la cocaína que les confiscaron estaba demasiado adulterada

Luego de que un juez considerara que la cocaína que traficaban era de tan mala calidad que no podía considerarse droga, dos mujeres fueron absueltas en Jujuy aunque luego terminaron condenadas en una instancia posterior.

Las acusadas, de 52 y 58 años, habían sido detenidas en julio en el barrio Alto Comedero. "Se secuestraron 100 ravioles que totalizaron apenas ocho gramos de cocaína, por lo que para consumir una dosis con efecto umbral debían ingerir 11 ravioles", explicó el juez Abel Fleming, quien firmó el fallo absolutorio, a Radio Con Vos.

"Es un placebo"

"En los fundamentos del fallo dije que esta gente vendía humo, una expectativa que no se cumple, que había una estafa a los consumidores", agregó."Y podría agregar con esa misma ironía que quienes venden una sustancia tan degradada, en vez de afectar la salud pública, la cuidan".

En ese sentido, Fleming argumentó que el alto nivel de adulteración que presentaba la cocaína derivaba en que "no produce modificaciones en el nervioso central, es un placebo" y a su juicio las mujeres "no cometieron un delito, porque para decir que se trate de estupefacientes una sustancia tiene que poder ser susceptible de producir una dependencia física o psíquica y creo que la droga así estirada no produce eso".

Sin embargo, a pesar de este fallo absolutorio, las acusadas eventualmente fueron condenadas por la Cámara Federal de Casación Penal, a través de un fallo del juez Guillermo Yacobucci, luego de una apelación de la fiscalía