¡Estamos todos locos! Le molestaba el ruido de la moto del vecino y le disparó a su hermano de 11 años

El hecho ocurrió al norte de Tucumán, en la localidad de Burruyacú, cuando un ex policía de 68 años, al cual le molestaba el sonido que hacia la moto de su vecino, enfureció con el dueño del vehículo, un adolescente de 13 años y le disparó a su hermano de 11.

Según trascendió, el hombre es vecino de los menores y se molestó con el ruido que hacía la moto en la que circulaban los hermanos por la vía pública. En ese momento, les pidió a los hermanos –de mala manera- que se fueran a andar a otro lado con el vehículo. Al no obtener respuesta de parte del conductor, entró a su casa, sacó un arma y comenzó a disparar contra ellos.

Uno de los proyectiles impactó en el más chico y rápidamente los vecinos que se encontraban observando la situación dieron aviso al padre de los hermanos, quien dio aviso a la policía y a una ambulancia para socorrer a su hijo. "Como no podían entrar por el centro porque había fiesta, los chicos se fueron por la orilla del pueblo”, contó Gustavo, el padre de los chicos.

Y agregó: “No es una moto ruidosa.El hombre los vio, se molestó, les preguntó: ¿Qué miran? Después sacó la pistola y les tiró. Lo hirió a mi hijo en la espalda, cerca de los riñones y la bala le salió por adelante”.

El Jefe de la Unidad Regional Capital, José Carlos Valdéz, explicó: "Al llegar al lugar del hecho, el personal policial constató que el hombre señalado como autor del disparo se encontraba en la vereda de su domicilio, con un arma de fuego tipo pistola 9 milímetros marca Bersa”.

De acuerdo a los testimonios de los familiares del ex policía, que quedó detenido, el hombre sufre de trastornos neurológicos que lo tornan violento. "Vive a cinco, seis cuadras de mi casa. Siempre lo he visto y jamás he tenido problemas con él. Sé que le molestaban los ruidos y decía que esa calle era de él", explicó Gustavo.

El chico de 11 años fue llevado al hospital local y luego trasladado al Hospital del Niño Jesús en la capital tucumana, donde fue operado. Se encuentra estable y fuera de peligro. Mientras tanto, la Justicia ordenó las pericias y estudios psicológicos para determinar el estado de salud de acusado, que permanecerá detenido en la comisaria de la zona.