“¡Estás loco!”: violó la perimetral y le disparó a su ex, testigos revelan qué sucedió en la panadería

"¡Estás loco!". Esas fueron las últimas palabras que María Teresa Acosta (42) llegó a pronunciar antes de que su ex, Alfredo Falcón (64), le disparara en el abdomen y se diera a la fuga. El intento de femicidio ocurrió el sábado a las ocho de la noche en la panadería "La Poro", ubicada en Ingeniero Budge. El hombre era un cliente habitual del local e ingresó furioso al local, después de que su ex intentara refugiarse. La víctima permanece internada y el atacante sigue prófugo. Qué revelaron los testigos del ataque.

Walter, el dueño del local, presenció junto a otros clientes el ataque y fue quien asistió a la víctima. "Estaba cobrando cuando se escuchó un forcejeo en la puerta. La mujer ya entró cubriéndose, como sabiendo lo que iba a pasar. Se notaba que era un problema de pareja, porque él la quería agarrar y ella entró a refugiarse acá", reconstruyó el comerciante en diálogo con el diario Crónica.

De acuerdo a la reconstrucción de los testigos y a las imágenes de la cámara de seguridad de la panadería, el disparo fue a quemarropa. "Ella le decía: 'Vos estás loco'. Él no le dijo nada, sacó el arma y le pegó un tiro. Por lo visto ya tenía todo planificado porque uno no anda con una pistola en el bolso", sumó Walter, al tiempo que remarcó: "A la señora no la vi nunca, el hombre era cliente, venía a diario. Tenía un trato cordial".

Después del disparo, Falcón escapó del local. "Me quedé paralizado, la verdad. Una compañera llamó al Comando de Lomas, que vino muy rápido la verdad. Mi hermana cargó a la mujer al hospital de acá a tres cuadras. Estaba consciente, pero shockeada. La verdad es que no me puedo sacar el ruido del impacto dela bala (de la cabeza). Me cuesta conciliar el sueño: nadie está preparado para ver esa secuencia".

Mi hermana cargó a la mujer al hospital de acá a tres cuadras. Estaba consciente, pero shockeada"

Leé también | #EmergenciaNiUnaMenos: las 11 medidas urgentes que se le reclaman al Estado para frenar los femicidios

La víctima y el victimario llevaban dos años separados y la Justicia había impuesto una medida de restricción en contra de Falcón. La mujer tiene tres hijos de un matrimonio anterior y se encuentra internada con "estado reservado" en el hospital Dr. Oscar Allende. "Presentaba una herida de arma de fuego con orificio de entrada en la espalda", precisó el parte policial.