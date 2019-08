"Fabbro está entero y sostiene que es inocente": cómo se prepara antes de declarar en el juicio en su contra

El futbolista Jonathan Fabbro se encuentra sentado en el banquillo de los acusados del Tribunal Oral Criminal N°12, después de que su sobrina menor de edad lo denunciara en el 2017 por abuso sexual. El proceso contra el futbolista comenzó el pasado 12 de agosto, y el próximo jueves se llevará a cabo la tercera audiencia, en la que el imputado declarará ante los jueces de manera formal. Después de que brinde sus últimas palabras, si el tiempo alcanza, todas las partes darán sus alegatos, por lo que el juicio está próximo a llegar a su fin.

En la primera audiencia declararon varios testigos: la mamá, el papá y el hermano de la víctima, su psicóloga y algunas amigas del colegio de la niña, de quien no se dan datos para preservar su identidad e intimidad.

Aunque por pedido de los jueces no es posible detallar lo que los testigos dijeron durante sus presentaciones, sí se puede revelar que el jueves pasado estuvieron ante el tribunal la médica forense y ginecóloga que atendió a la chica, Anabel Fabbro (hermana del deportista y quien siempre lo defendió), Larissa Riquelme (novia del jugador), Pablo Fabbro (hermano del imputado), la madre del futbolista, la maestra de 2° de la niña, la vice y la directora del colegio al que asistía y el abogado Carmelo Martínez, quien representa al cusado en Paraguay por otra causa de abuso.

Además de atestiguar en su favor, la modelo Riquelme defendió públicamente a su novio en muchas oportunidades, y hasta se animó a decir que la denuncia era parte de una estrategia de la familia del jugador. “Siempre de tu mano amor, pueden hablar, opinar, acusarte, más nadie sabe lo hay detrás de esto", escribió en sus redes sociales el año pasado, aunque desde hace varios meses decidió llamarse al silencio y ya no opinar del tema públicamente.

En diálogo con BigBang, el abogado defensor de Fabbro, Federico Albano, explicó que este martes él y su cliente participaron de una audiencia informal en la que tuvieron un nuevo acceso a la cámara Gesell que se le hizo a la nena. Durante todo el proceso, y también en la etapa de instrucción de la causa, se presentaron como prueba imágenes, videos y conversaciones, como así también los resultados de las pericias físicas y psicológicas realizadas a la menor.

"El jueves primero va a declarar Jonathan, luego se incorporará toda la prueba, y después serán los alegatos. La audiencia comienza a las 9, y su duración va a depender del tiempo que le den a Fabbro para hablar", explicó el letrado, y agregó que durante todo este tiempo el futbolista se ha preparado para brindar su testimonio y dejar en claro que no tiene relación con los hechos que se le imputan.

"Él dice que es totalmente inocente, que estos hechos nunca ocurrieron. Yo tomé su defensa desde finales el año pasado, y desde siempre su postura es que es inocente”, sostuvo, y agregó que ahora el jugador, quien está detenido desde hace más de un año en el penal de Marcos Paz, se encuentra firme y entero, porque desde hace tiempo se prepara para esta instancia decisiva.

El ex Boca y River está imputado por los delitos de abuso sexual agravado, debido a que en el 2017 su sobrina, hija de su hermano Darío, lo denunció ante la Justicia por abuso sexual. Según dijo la menor, su tío la atacó sexualmente desde los seis hasta los diez años, y lo hizo en cada oportunidad que vino de visita a la Argentina, mientras que por mensaje también le pedía imágenes o le hacía comentarios fuera de lugar.

Según el abogado, el chat que apareció en los medios, en el cual se lee que Fabbro le pide a su sobrina que le mande una foto subida de tono, es totalmente falso, porque en base a las pericias tecnológicas realizadas en el celular de la menor se determinó que esa conversación nunca existió.

“Eso es un screen de pantalla, una captura, no está la conversación. En las pericias no se encontró ningún chat, ni fotos, lo único que sí apareció fue esa captura de pantalla en el celular de la nena", aseguró, y luego agregó que en esa conversación se ve una manera de escribir que es no la de su cliente.

"Durante el juicio, y en esta revisión de la cámara Gesell quedaron en claro muchas cosas. Incluso los testigos dicen que esa foto no la vieron desde el celular de la chica, sino desde el de su hermano, que le sacó foto a esa conversación”, aclaró.

Por eso mismo, Albano deslizó que durante años Darío Fabbro fue el representante de Jonathan, hasta que algo pasó entre ellos, lo que los llevó a distanciarse. De este modo, en los últimos años el detenido viajaba muy poco a la Argentina, aunque cuando era más chico sí tenía más relación con su hermano, sobre todo cuando venía al país para jugar torneos de fútbol.

La causa en Paraguay

Después de haber sido imputado en la Argentina, Fabbro fue también acusado en Paraguay por otra menor de edad, cercana al círculo íntimo de Larissa Riquelme, quien sostuvo que también había sido víctima de abusos por parte del futbolista. Actualmente el acusado se encuentra en rebeldía respecto a la causa, debido a que nunca se presentó ante la Justicia porque está preso en nuestro país desde hace más de un año.

"Es una causa de características similares a la de acá, y entiendo que tuvieron mucha injerencia la madre y el padre de la sobrina de Fabbro, como así también el abogado querellante", sostuvo Albano, y aseguró por último que cuando se concluya con el proceso judicial en la Argentina, seguramente viajarán a Paraguay para resolver su situación procesal en el país vecino.