Policiales

Cristian Daniel Vargas fue detenido la semana pasada, acusado de haber cometido el crimen de Antonella Rocío Bernhardt en Misiones. Según determinaron los investigadores, el sospechoso atacó con un cuchillo a la joven en una pensión, y cuando la dueña del lugar llegó, él intentó abandonar el departamento mientras era grabado por los vecinos cuando fingía que hablaba con la víctima, quien ya estaba casi muerta.

A raíz de esto, en las últimas horas el sospechoso declaró ante el juez a cargo de la causa, y aportó a la investigación una nueva versión de los hechos, en la cual habló de una extorsión por dinero y de un "accidente que no tenía que haber pasado".

Según el relato de Vargas, todo comenzó unos días antes del crimen, cuando él ofreció en Facebook una promoción para hacer un book de fotos. Entre las personas que contestaron ese mensaje, se encontraba Bernhardt, y por eso mismo los dos arreglaron para mantener un encuentro en la pensión donde vivía la mujer de 30 años en la zona de El Brete, en Posadas.

En su declaración, el acusado sostuvo que ya se habían visto una primera vez, y que el día de la muerte de la joven, era la segunda sesión de fotos. Siempre en base a su relato, aclaró que las cosas se complicaron cuando ella le ofreció tener sexo, él accedió, y después la víctima le confesó que lo había grabado mientras mantenían relaciones, por lo que lo amenazó con hacer público el video si no le daba más dinero.

El sitio Misiones Cuatro aseguró que Vargas explicó que la locura se desató después se ese mal entendido, ya que intentó sacarle el celular a la fallecida y ella asustada tomó un cuchillo de la cocina y le dijo que lo iba a matar.

"Cuando yo le quiero sacar a la fuerza el cuchillo y el teléfono, la traigo con mi fuerza y le entra el cuchillo en la parte izquierda. Cuando ella cae, cae con el cuchillo en la garganta, entonces yo le saco el cuchillo y la pongo de costado para que no se ahogue con su sangre", relató.

Además, aclaró que en el momento del ataque llegó la dueña de la pensión y que como no sabía qué hacer, empezó a juntar todas sus cosas, se lavó las manos, salió del departamento y fingió que hablaba con la víctima mientras huía del lugar.

“Cuando salí del lugar me fui a la primera esquina. Me quedé ahí. Cuando empezaron a venir todos los patrulleros me fui a la segunda esquina. Me senté entre dos autos. Yo me pude haber ido pero me quedé. Yo me pude haber ido a mi casa o haberme ido a Brasil donde tengo residencia. Tenía cómo irme, pero me acerqué hasta los policías y les dije que yo era la persona a la que estaban buscando”, dijo y por último ante el juez Fernando Verón aseguró: "Fue un accidente que no tenía que haber pasado, me aterroricé porque tenía miedo de que mi mujer se enterara de que le fui infiel".

Como las pruebas contra Vargas son muchas, la Justicia ya lo imputó por femicidio, y hasta ahora, permanece detenido. El fiscal de la causa no cree en la versión de los hechos que brindó el acusado, y muy por el contrario, tiene como principal hipótesis que la fallecida y el apresado eran amantes, y que al ataque estuvo relacionado con un intento de extorsión de parte de él.