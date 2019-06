Policiales

El sábado a la madrugada Emanuel González, de 15 años, y Gastón Galeano, de 17, perdieron la vida después de ser arrollados por el Ferrocarril General Belgrano Norte, a la altura de la localidad de Del Viso, mientras huían de una patota que los corría con picanas y machetes.

En diálogo con BigBang, Nelly Galeano, la hermana mayor del joven fallecido, explicó que hasta ahora no se sabe quiénes corrieron a los chicos, ni por qué empezó la discusión entre ellos. "La patota tiró dos tiros, y ahí mi hermano y sus amigos empezaron a correr. Después de que el tren lo golpeara, mi hermano sobrevivió y le dijo a su compañero que no lo dejara solo, pero nadie los vino a ayudar", contó dolida.

En base a lo que se pudo reconstruir hasta ahora, se sabe que Galeano y González, junto a dos amigos más, fueron el viernes a la noche a una fiesta de egresados en Manuel Alberti. Aunque la hermana del adolescente no pudo precisar si la celebración era en una casa o en una fiesta, sí confirmó que los chicos entraron en la noche del viernes, y que recién tuvieron el problema con la patota a las 5 de la mañana del sábado.

"Mi hermano y los amigos son conocidos del barrio. Estuvieron bailando toda la noche en la fiesta, hasta que se arma el problema con la patota. Cuando ellos tiran dos tiros, no sé si al piso o al aire, mi hermano y sus amigos dijeron 'se pudrió todo' y empezaron a correr. La patota los seguía con picanas y machetes. Uno no va a una fiesta con esas cosas. Los vecinos que los conocen dicen que siempre hacían quilombo y que siempre seguían a grupitos de chicos", explicó.

Según Nelly Galeano, los cuatro adolescentes corrieron alrededor de 10 minutos, hasta que cruzaron la vía sin notar que de ambos lados venían trenes distintos. "Pasó uno, y no vieron que venía otro más. Las barreras estaban altas y no sonaba la sirena”, aseguró indignada.

En ese terrible momento las cosas pasaron muy rápido y González fue arrollado por el primer tren que pasó, mientras que Galeano golpeó su cabeza con el segundo, lo que minutos más tarde le provocó la muerte. "Ciro y Valentín, los otros amigos, estaban ahí. Valentín venía atrás de mi hermano y lo quiso sacar del choque, y por eso se fracturó el brazo. Gastón cayó al piso y quedó vivo, le dijo a su amigo 'no me dejes solo que ya se fueron todos'. El amigo pedía auxilio a los gritos, y vino un patrullero pero no los ayudó", contó.

Los adolescentes que sobrevivieron al trágico momento, le contaron a la hermana de Galeano que cuando sus amigos quedaron tirados en las vías, aparecieron nuevamente algunos de los jóvenes de la patota, quienes a los gritos les decían que abandonaran a los heridos para que nadie se enterara de lo que había pasado.

Hasta el momento, no hay ninguna persona detenida, aunque la Unidad Funcional de Instrucción Nº3 de Pilar, a cargo de Andrés Quintana, investiga quiénes son los jóvenes que participaron de la corrida para poder dar con su paradero.

“Emanuel llegó a subir en su estado de Whatsapp un video mientras corrían. Después se ve cuando están en las vías, pero no se puede apreciar las caras de las personas que los corren porque está todo oscuro. A mi los amigos de mi hermano me hicieron llegar audios donde los chicos que supuestamente estaban en la patota ese día, dicen que se fugaron y que no los van a encontrar", dijo y aclaró que todavía no sabe si su hermano conocía o no al grupo que lo corrió.

Las hipótesis de lo que pudo haber ocurrido esa madrugada son muchas. Desde un robo, hasta de una pelea barrial. Sin embargo, todavía no hay confirmación de cómo se desarrollaron los hechos, por lo que Nelly Galeano está interesada en que pronto se llegue a la verdad, para que se pueda saber quiénes son los responsables de la muerte de su hermano.

"Mi mamá está destrozada, se quiere morir, pero nosotros lo hablamos para que no quede en la nada y que no digan que fue un accidente. Queremos que se haga justicia, que aparezca todo", dijo por último, antes de aclarar que su hermano era una muy buena persona.

El adolescente de 17 años fue velado durante el domingo y el lunes, y ayer al mediodía fue llevado al cementerio, rodeado de amigos y familiares que lo adoraban. “Mi hermano era el peluquero del barrio, lo llamaban siempre a cualquier hora para que le cortara el pelo a todos con su maquina", cerró.