"Hago con ellos lo que tengo ganas": los aterradores mensajes del docente detenido en Rosario por abuso de menores

Todo sucedió a raíz de una investigación que comenzó el 20 de mayo, tras una denuncia en la comisaría de la Mujer en Rosario. El martes de la semana pasada, un docente de 43 años - que daba clases en una escuela evangélica y que era miembro de un importante iglesia de barrio del Abasto- fue detenido por la Agencia de Investigación Criminal (AIC) con pornografía infantil y sospechado de haber abusado sexualmente de menores de edad.

El hombre, identificado como A.C, tenía en su poder una importante cantidad de material pornográfico infantil. Además, se le inició una causa por supuesto abusó sexual de menores. La mujer, cuya identidad se mantiene en resguardo, que lo denunció, lo hizo después de que el docente le enviara una serie de mensajes en los que admitía que había abusado de varios chicos menores de edad.

En ese sentido, la denunciante reveló: “Me contacta por mi trabajo, a mi número, para un encuentro. Pudimos hablar lo más bien. Después decide volver a llamarme y quedamos para un segundo encuentro. Ahí me cuenta que había sido violado a los ocho, que violó a su hermano. Que tenía una notebook, donde me mostró videos. Se retiró del lugar y yo decido no volver a verlo y no quise volver a tener contacto”.

¿Cuánto vale la verdad? El periodismo de calidad necesita de la ayuda de los lectores. Tu apoyo es fundamental. Tu contribución es super importante para nuestro futuro. Sumate

La mujer dialogó con Canal Tres, de Rosario, y dio detalles de los aberrantes mensajes que A.C. le envió. “Me llamó un montón de veces y me mandó mensajes. En mayo de este año me dijo que quería ver el video de una pibita conmigo. Que le abra la puerta, que lo atienda. Le sigo la corriente, le pido el video (por Whatsapp). Me mandó fotos y videos de criaturas siendo abusadas. La pornografía infantil la tengo en el teléfono”, contó la denunciante.

El diario Rosario 3 dio a conocer el intercambio de mensajes que mantuvo la mujer con el imputado. “Hago con ellos lo que tengo ganas. Confían los padres en mí. Ese es un problema para ellos jaja”, señala el docente, en una de las conversaciones.

Los mensajes, además, tienen imágenes de abusos sexuales de nenes desde tres años en adelante.En ese sentido, la mujer comentó que le contó que había abusado de familiares y le preguntó por su hijo: “Me dice: ¿Qué estás esperando para estar con él? Cree que soy pedófila como él”.

El evangélico también le confesó que abusó de una nena de 12 años de la iglesia y aseguró también que “estuvo con otros padres de la iglesia”. “Cuando hice la denuncia se demoraron un mes en detenerlo. Todo ese mes seguí la conversación", detalló la mujer.

Y agregó: "Me dijo cosas horribles de mi hijo. Para colmo vivía a dos cuadras de mi casa. Era terrorífico todo. Confío en que él y sus compañeros que están en la misma van a caer”.

El detenido es sospechoso del delito de tenencia y distribución de pornografía infantil y posible hecho de abuso sexual agravado.Se trata de un miembro de una reconocida iglesia evangélica y docente de una escuela de dicha congregación. En su casa encontraron numerosos elementos de interés para la causa, entre ellos juguetes infantiles, pañales descartables, material pornográfico y ropa interior femenina.

La fiscal Noelia Riccardi, de la Unidad de Delitos Contra la Integridad Sexual, dispuso la imputación del docente por haber tenido en su poder desde el año 2019 a la fecha imágenes y videos con contenido de pornografía infantil que involucran a víctimas menores de edad. A su vez, consiguió el sábado pasado en la audiencia que la jueza Paula Álvarez dictara la prisión preventiva por el término de 90 días.