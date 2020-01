"Hay que ir a cagarlo a palos": nuevo video y el brutal relato que complicó aún más a los rugbiers

Marcos Acevedo, el famoso "testigo T" que el lunes prestó declaración en la causa que investiga el homicidio de Fernando Báez Sosa, relató con desgarradores detalles cómo fue la brutal golpiza con la que asesinaron al joven de 18 años. El hombre se encontraba en su taxi, estacionado en la vereda de enfrente y pudo ver todo. A cuál de los diez imputados le adjudicó la "patada letal" y qué aporte hizo a la causa.

Faltaban minutos para las cinco de la mañana del sábado 20 de enero. Acevedo se acercó con su Chevrolet Corsa a la avenida de los boliches para trabajar. Estaba a pocos metros de la puerta de Le Brique al momento en el que Fernando fue retirado del boliche, luego del cruce previo que había tenido con la manada en el "VIP" del lugar. "Vi todo", le aseguró a la fiscal de la causa, Verónica Zamboni.

"Vi desde el momento en el que lo sacaron a Fernando del boliche, hasta el momento en el que lamentablemente tiene el altercado con estos chicos, que para mí son animales", definió el testigo, en diálogo con Telenoche. "Estaba con el taxi en la puerta del boliche. A Fernando lo sacan, pero con buenos modales. Se lo notaba un chico calmo. Logré ver cómo trató de explicarle al patovica que él no tenía nada que ver y que quería volver al boliche", prosiguió.

Minutos después, Avecedo vio la antagónica salida de los diez imputados del lugar. "Estaban sacados, alterados y forcejeaban. En ese momento, se pusieron a discutir con los patovicas para ingresar nuevamente. Al no poder hacerlo, escucho que dicen: 'Hay que ir a cagarlo a palos'", recordó. Por ese entonces, Fernando acababa de comprarse un helado y se encontraba a pocos metros del boliche. Esperaba que salieran sus amigos y su novia, con quien había acordado "volver juntos".

"Ese es el momento en el que cruzaron la calle corriendo y cuando miro a mi izquierda, veo que se dirigen directamente a Fernando. Después, sucedió lo conocido por todo el mundo y lo que se vio en los videos". La declaración del testigo va en línea con la hipótesis de la Fiscalía, que sostiene que hubo un plan premeditado para asesinar al joven. "Fue terrible lo que ocurrió. Lo que vi en ese momento fueron 30 ó 40 segundos que uno no puede entender cómo en tan poco tiempo pueden pasar estas cosas".

En su declaración, Acevedo señaló a Máximo Thomsen como el autor de las patadas a Fernando y el "líder del grupo". El joven tiene veinte años y es uno de los dos imputados como coautor del homicidio. "Era el más violento y el que más golpeaba. Además, arengaba a sus amigos diciéndoles: 'Dale, cagones; vengan'". En su declaración también complicó a Ciro Pertossi. "Le pegó piñas y patadas, junto a otros dos rugbiers".

Según Acevedo, Pertossi le pegó "al menos" cuatro trompadas en la cara a Fernando. "Fueron derecho a pegarle. (Pertossi) lo desfiguró y Fernando quedó desvanecido. Me daba cuenta porque le colgaban los brazos, no los levantaba ni para defenderse. Cuando él estaba ensangrentado en el piso y le deja de pegar el chico de camisa blanca (por Pertossi), quedó tendido y trató de apoyar el brazo izquierdo y levantar la cabeza. En ese momento vino otro muchacho de camisa azul (por Thomsen) y le pegó una patada tremenda en la cabeza. Para mí, el golpe letal es ese; fue como un futbolista que le pega a la pelota entrando al área grande".

El testigo explicó por qué no intervino en el conflicto y aseguró que pensó que Fernando seguía con vida cuando se fue de la escena del crimen. "Cuando lográs reaccionar, ya pasó todo. Hay que entender la situación. Todo pasó en treinta segundos. Al día siguiente, mi hermano me contó que habían matado a un chico y le dije: 'Puede ser el pibe que tuve a diez metros y no pude hacer nada'".