"¡Justicia por Janna!": piden apartar al fiscal en una denuncia por "mala praxis" contra el Garrahan

En mayo de este año dimos a conocer una denuncia sobre un supuesto caso de “mala praxis” ocurrido en el Hospital Garrahan durante el año pasado. Janna, de tan sólo tres meses, falleció -según determinó la autopsia hecha por los doctores Héctor Di Salvo y Alfredo Delbene, en calidad de peritos oficiales, y los médicos Nora Dackiewicz y Ricardo Susman, como peritos propuestos por el Garrahan- el 15 abril de 2018 como consecuencia de “un shock séptico a punto de partida enteral, en paciente prematura con antecedentes de ductus enfermedad operando y cirugía abdominal”.

Pero los peritos propuestos por sus padres, Ludmila Burgos y Silvio Gavilán, revelaron que el cadáver presentaba “injurias médicas, que fue rellenado con gasas y telas, y que tenía una hemorragia en los pulmones internos”.

La mamá de la pequeña Janna le había contado a BigBang que además le devolvieron el cuerpo de la menor totalmente vacío. “No tenía los pulmones, ni siquiera los ovarios. No tenía ningún órgano. En el hospital se hicieron los tontos. Desde la fiscalía me dicen que preguntaron qué había pasado y que ellos les dijeron que no los encontraban”, había detallado.

Tras meses de reclamo, los órganos de Janna aparecieron en estado de putrefacción, aunque Ludmila había advertido que no sabía si realmente se trataba de los restos de su hija: “Después de varios meses aparecieron los órganos en estado putrefacto en una bolsa de plástico. No sé si ni siquiera son los órganos de ella”.

A más de dos años de aquel hecho, los padres de Janna denuncian que el fiscal Lucio Herrera realizó una investigación a “medias y parcial” en beneficio de las autoridades del nosocomio, por lo que el último viernes realizaron una presentación para ampliar la imputación contra los médicos que atendieron a Janna a raíz de las últimas dos pericias que la querella realizó y que coincidieron en que la menor había sido víctima de un mal obrar de los médicos del Garrahan.

La denuncia contra Carla Martínez –la médica a cargo en ese momento de Janna y quien fue denunciada por sus padres por “mala praxis”- fue hecha el 20 de abril de 2018 en el Palacio de Justicia y a raíz de un sorteo la causa calló en manos de La Fiscalía N°29 a cargo del fiscal Lucio Herrera y corresponde al juzgado Nacional en lo criminal y Correccional N°6 de la jueza María Alejandra Provitola.

La exhumación del cuerpo de la beba la hicieron el 11 de junio de 2018. “Cuando la hacen se encuentran con que mi nena fue vaciada. No tenía los pulmones, ni siquiera los ovarios. Pedí la autopsia y jamás mencioné que iba a hacer una denuncia penal. Me dijeron que iban a tomar una muestra de cada órgano, pero que no se le iba a sacar nada”, le había detallado la muy dolida mamá a este portal.

Para el fiscal Herrera la muerte de Janna fue un “incidente”, apoyándose en las pericias que realizó la defensa. Por esta misma razón, Herrera pidió que la Dra. Martínez sea sobreseída y posteriormente que se cierre la investigación.

Sin embargo, la abogada de los padres de la menor, Noelia Bonetto, sostiene en la presentación que el hecho de que el fiscal Herrera se haya “negado a consultar otras líneas de investigación, pone en crisis la imparcialidad a la vez que genera una situación de privación de la justicia”. De esta manera, la letrada solicitó que el fiscal sea apartado de la causa, que se rechace el pedido de cierre de la investigación y se le niegue el sobreseimiento a la Dra. Martínez.

BigBang dialogó con Silvio Gavilán, padre de Janna, quien hizo principal hincapié en que “el fiscal Herrera quiere cerrar una investigación sin haber hecho todo lo posible en llegar a la verdad”. Además, el hombre remarcó que “la junta médica se basa solamente en la declaración de Ludmila (la madre de Janna), que no usan ningún argumento médico-científico para argumentar lo que expresan y que no hubo ningún seguimiento del equipo de cirugía” que operó a Janna.

Totalmente preocupado, triste por la situación que atraviesan desde 2018 y un poco nervioso por la decisión del fiscal de cerrar la investigación, Silvio sostuvo que Janna “sufrió abandono de persona” en el Garrahan. “El resultado de las pericias nos reveló que no hubo seguimiento del paciente por parte del equipo de cirugía en la historia clínica”, resaltó.

Al mismo tiempo, señaló que la fiscalía de Herrera está “cegada”. “Se basa en el relato de la madre de Janna y del informe del cuerpo médico forense. “Los procedimientos médicos no fueron los adecuados. Copiaron y pegaron partes de la historia clínica de Janna cuando ella ya estaba mal, pero de cuando estaba bien no dice nada”, sostuvo.

Y agregó: “No hay informe de cirugía. Tardaron 15 días en hacerle los estudios básicos, para operarla de los intestinos le hicieron los estudios y la operaron recién 12 días después. Tuvimos un contacto con el auxiliar del fiscal. Nos sentaron en el escritorio y nos pidieron que no difamemos al hospital. ¡A mí se me murió mi hija y se lavaron las manos!”.

Por último, Silvio explicó que a Janna la dejaron “ocho horas en agonía” y finalizó: “La que llenó la historia clínica es Carla Martínez y su muerte, según las pericias que hicimos, se podría haber evitado si la operaban antes. Nosotros queremos justicia por la nena, tenemos a uno de los peritos más prestigiosos del país que nos dio la razón, pero no queremos revelar nuestras cartas”.

La palabra de la abogada de los padres de Janna

Este portal también dialogó con Noelia Bonetto, abogada de los padres de Janna, quien explicó que al agarrar el caso lo primero que hizo es “realizar un informe pericial, pero también hicimos uno confidencial como protocolo interno. El doctor nos dijo que había elementos para que la causa siga. El perito, cuyo informe formal está en elaboración, remarcó que hubo omisiones y negligencias médicas reprochables”.

“Cuando Janna fallece, la mamá hace la denuncia y como no es médica y no tiene los conocimientos lógicos de medicina, es lógico que sus dichos estén cegados por el dolor de la pérdida de su hija. Pero la fiscalía agarró su denuncia y la mandó al cuerpo médico forense para que los médicos comparen con los dichos de la madre si hubo un mal obrar médico. Fue muy ambiguo y vergonzoso, un insulto a esta familia que lucha para saber la verdad”, dijo Bonetto.

Y sumó: "El fiscal amparándose en la denuncia de la mamá, cegada por el dolor, no hizo una investigación integral. La misma estuvo centrada en los últimos tres días y no cuando Janna ingresó al hospital. En cinco líneas dijo que la actuación de los medios fue acorde y con esas líneas pretende explicar todo. Pero los cirujanos cuando iban a ver a la criatura no dejaban constancia en la historia clínica. ¿Cómo el cuerpo médico forense pudo elaborar algo que no vio? si no había nada en la historia clínica. También hubo retraso en la realización de estudios complementarios. El 6 de marzo se pidió un estudio que recién se hizo un 22 de marzo".

Para la abogada, no hubo un seguimiento responsable de parte de los médicos y del equipo de cirujanos que atendieron a Janna. “Lo único que dejaron en constancia es con una letra ilegible que se tuvo que hacer un esfuerzo enorme para entender. Es una vergüenza que el fiscal se haya limitado a los dichos de la mamá nada más. Nunca vi una investigación así. El informe del cuerpo médico forense es una vergüenza. No explican cómo llegaron a la conclusión de que esos médicos obraron bien. Ellos tienen que probar lo que dicen. Y no hay nada en el informe”, explicó Bonetto.

Finalmente, la letrada resaltó que fue "muy fuerte" para los papás de Ludmila enterarse de la decisión del fiscal Herrera, volvió a sostener que hubo "omisiones y negligencias médicas reprochables" y concluyó: "Nos hubiera dado paz que nuestros peritos nos digan que Janna fue atendida bien por los profesionales del Garrahan y que se hizo todo lo posible por salvarle la vida, pero ésto lamentablemente no fue así".