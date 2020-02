JusticiaPorJuanCruz: su asesino lo apuñaló 26 veces, se bañó y escapó en taxi; pero para la jueza "no hubo saña"

Juan Cruz Ibáñez tenía 23 años, era oriundo de Rosario y estudiaba la carrera de Ingeniería en Sistemas de la Información en la Universidad Tecnológica Nacional de Rosario. A sus 21 años, fue ganador de un certamen científico de importancia internacional organizado por la NASA y lamentablemente fue asesinado a sangre fría en su departamento de Zeballos al 2100 hace poco más de un año.

El hecho ocurrió hace 20 meses, precisamente el viernes 29 de junio de 2018. El jueves por la noche había decidido no juntarse con un grupo de amigos a cenar, como ocurría casi todos los jueves. Prefirió comer solo en su departamento y acostarse temprano.

¿La razón? Tenía preparado todo el fin de semana: el viernes iba a viajar desde Rosario a Murphy, su ciudad natal. Allí, se quedaría a dormir en la casa de sus papás -Sonia y Daniel- y el sábado por la mañana recibirían la visita de sus dos hermanos, Ignacio y Martín.

Todos, y en familia, iban a ver el partido entre Argentina y Francia por los octavos de final del Mundial de Rusia 2018. Poco después de la 1 de la mañana de ese trágico viernes, una persona ingresó al departamento de Juan Cruz –cuando éste ya se encontraba dormido boca abajo en su cama- lo atacó a cuchillazos y acabó con su vida en apenas segundos.

El asesino, identificado como Lucas Ojeda, tenía 17 años, ingresó por la ventana de ese departamento 1º B de la calle Zeballos, que está justo al lado del techo de una casa vecina, y le propinó 26 puñaladas que acabaron con su vida. Lo llamativo, por no decir siniestro, es que el adolescente mató a Juan Cruz a las 2 de la madrugada y recién abandonó el departamento cuatro horas después.

El asesino se bañó en la ducha de Juan Cruz, se puso la ropa de él, guardó en bolsas los objetos que pensaba robar: dos computadoras, un teléfono celular, una TV Led, dos guitarras y lo poco que había de dinero, y salió del edificio alrededor de las 6 de la mañana para escapar en el auto de la víctima. Como lo chocó y no pudo seguir, decidió tomarse un taxi.

Lucas Ojeda tomó, el martes siguiente al asesinato, un micro con destino a la provincia de Chaco para alejarse lo más posible del radar de las autoridades. Personal de la división de Homicidios de la Policía de Investigaciones lo detuvo arriba del ómnibus a la altura del kilómetro 100 de la autopista Rosario-Santa Fe. El por entonces menor se entregó sin oponer resistencia.

En un principio, quedó imputado por homicidio triplemente calificado por ensañamiento, alevosía y criminis causa, así como robo agravado por escalamiento. Esta última resultó ser la 11ª vez que el acusado quedaba detenido en los últimos seis años por diferentes delitos: tentativa de robo; hurto o intento de robo en 2014, 2016 y 2017, respectivamente.

El juicio y una condena que ofende, enfurece y “carece de justicia”

En octubre del año pasado, realizó la audiencia de alegatos de cierre en el juicio por el asesinato de Juan Cruz Ibáñez. Los familiares pidieron “prisión perpetua”, pena solo prevista para mayores de edad acusados por este tipo de delitos.

Mientras que el fiscal Guillermo Corbelia estableció la calificación del delito como homicidio criminis causa agravado por alevosía y ensañamiento. Al tratarse de un proceso escrito, ya que la justicia de menores no está incluida en el nuevo proceso penal oral y público.

El expediente pasó al juzgado de sentencia, a cargo de la jueza María del Carmen Mussa, quien finalmente decidió declarar “culpable” al acusado bajo el delito de homicidio criminis causa, quitándole la calificación por alevosía y ensañamiento. BigBang dialogó con Ignacio Ibáñez, hermano de Juan Cruz, quien se mostró sorprendido por la decisión de la magistrada.

En ese sentido, advirtió que apelarán la decisión de Del Carmen una vez que puedan acceder al fallo. “A nosotros nos avisaron por mail, porque tenemos comunicación directa con la fiscalía. Pero todavía no tenemos el fallo de la jueza, no pudimos acceder a él y no sabemos con precisión cuál es la pena que le cabe al asesino de mi hermano”, precisó Ignacio.

Y agregó: “Es agotador tener que seguir peleando judicialmente. Pero de alguna forma juntamos valor. Estamos muy unidos como siempre, tratando de hacernos valer como víctimas y aplicar una pena que sea proporcional al daño”.

En esa línea, resaltó que buscan que la jueza les dé una “precisión” del por qué decidió quitar la alevosía, espera que su abogado pueda acceder al fallo esta semana y no dudó en afirmar que apelarán el fallo de la magistrada: “Si, vamos a apelar”. Los familiares de Juan Cruz Ibañez pidieron desde el primer día que Ojeda sea juzgado como mayor, por lo que solicitó que se lo condene a prisión perpetua, pena que no se contempla en el caso de menores en conflicto con la ley penal.

El descargo de Martín, el hermano mayor de Juan Cruz

A través de las redes sociales, Martín Ibañez –el mayor de los tres hermanos- se mostró furioso con la voluntad de la jueza. “Aunque parezca una locura, por mail nos enteramos que Lucas Ojeda fue declarado culpable del asesinato de mi hermano Juan Cruz, algo que sabíamos todos pero que la justicia se demoró 20 meses en hacerlo”, comenzó con su descargo.

Y siguió: “La jueza que dictaminó dicha sentencia no vio alevosía ni ensañamiento en su muerte. Le pareció un asesinato más. Se me hace difícil contar esto, pero Juan Cruz estaba DURMIENDO boca abajo, como era su costumbre, y fue asesinado a sangre fría por 26 apuñaladas en su espalda, no pudiendo defenderse, no pudiendo tampoco pedir ayuda”.

En este contexto, Martín, visiblemente furioso y angustiado, agregó: “Murió en su habitación, con el asesino al lado armando los bolsos con sus pertenencias, bañándose y luego irse en taxi como si nada hubiera pasado. Entonces le pregunto señora jueza: ¿No vio saña? ¿No vio cómo quedó su habitación? ¿No vio los detalles de los peritos forenses?”.

Sorprendido con la decisión de la jueza Del Carmen, sentenció: “Como se nota que no se trata de su hijo. A la lacra se va a encargar la vida de darle justicia…pero ustedes los jueces se la llevan de arriba. Son impunes y los responsables directos que estos asesinos regresen a la libertad y destruyan más familias como hicieron con la mía. Yo ya perdí…”.

Al final, aseguró que tanto su vida, como la de su familia, no volverán a ser las mismas le den “5 o 50 años” de condena al asesino de su hermano y volvió a pedir #JusticiaPorJuanCruz.