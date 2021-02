"La chabona anda en cualquiera": el whatsapp del femicida de Guadalupe, que intentó ahorcarse en la celda

El hombre acusado de matar a puñaladas a Guadalupe Curual, la joven de 21 años atacada la noche del pasado martes en pleno centro Villa La Angostura, intentó ahorcarse en el hospital de esa ciudad neuquina y fue trasladado a un centro asistencial de San Martín de los Andes, donde permanecía hoy internado, informaron fuentes municipales.

En tanto que en el transcurso de esta jornada los investigadores contarán con los primeros resultados de la autopsia realizada al cuerpo de Curual en la morgue judicial de Neuquén.

Bautista Quintriqueo (32), acusado del femicidio de Curual, intentó colgarse con el cable de una máquina que había en la sala del hospital donde estaba internado tras haberse autoprovocado lesiones cortantes luego del ataque a su expareja.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

Si bien su traslado a San Martín de los Andes estaba previsto, ya que en esa ciudad se desarrollará la audiencia imputativa, luego del intento de suicidio se precipitó y ahora Quintriqueo permanece internado en observación.

La noticia se conoce luego de que en la investigación se encontraron algunos mensajes de WhatsApp del femicida al hermano de Guadalupe. ”La chabona anda en cualquiera con mi hija, mi hija me ha preocupado, ha estado llorando, dicen que antenoche estuvo llorando toda la noche. Dale te veo no pasa nada, sólo quería comunicarme con alguien cercano a la chabona porque acá no tiene a nadie y se cree que tiene amigos pero no son amigos, que se yo, la verdad no voy a tener problemas con vos o con tu hijo también, tengo un gran aprecio y respeto y no quiero que se pudra por una pelotudez como esta, así que gracias, que estés bien, una lástima mi hija así”, dice Quintriqueo en el audio de WhatsApp.

El femicidio de Curual, madre de una beba, fue cometido la noche del martes, cuando la joven fue atacada de una puñalada en el tórax luego de ser perseguida e interceptada en pleno centro de la ciudad por su ex, a quien había denunciado al menos tres veces por violencia de género.

Fuentes de la pesquisa explicaron que el sindicado agresor tenía una restricción de acercamiento a la víctima, a quien amenazaba permanentemente mediante mensajes y llamadas telefónicas que se incrementaron en las 48 horas previas al asesinato, según allegados a la joven. Además del ataque contra Guadalupe, al acusado se le atribuye haber herido con cortes en la cara a la actual pareja de la víctima.

De acuerdo con los dichos de testigos que presenciaron el ataque, el episodio ocurrió cerca de las 21.30 de anoche sobre la avenida Arrayanes a metros del boulevard Nahuel Huapi, pleno centro de la villa y en momentos en que decenas de turistas paseaban por el lugar.

Los investigadores policiales y judiciales explicaron que todo comenzó cuando Curual llegó hasta allí a bordo de un auto junto a su nuevo novio y a su beba para retirar dinero de un cajero automático y cuando regresaba fue abordada por Quintriqueo, explicó en declaraciones a la agencia de noticias Télam el jefe policial de Junín de los Andes, comisario Daniel Castillo.

Aparentemente, ante esa situación, el nuevo novio de Guadalupe salió en su defensa y fue herido en el rostro por el agresor. Según Castillo, "la joven salió corriendo y el hombre la persiguió hasta que la alcanzó en el cruce de Arrayanes y Nahuel Huapi, frente a la estación de servicio ACA, donde la atacó y la mató".

Tras el ataque, el acusado corrió hasta la zona de la terminal de micros, donde se provocó algunas heridas con el arma blanca que portaba y finalmente fue reducido y detenido por una pareja de policías de civil que paseaba por la zona, ya que ambos estaban franco de servicio. El acusado será imputado por "homcidio calificado por femicidio" una vez que esté en condiciones de afrontar la audiencia imputativa, adelantaron fuentes judiciales.

*Si vos o alguien que conocés sufre violencia de género, comunicate al 144