"La golpeaba y la tenía amenazada": la dura confesión de la madre de la joven asesinada por su novio

La madre de Úrsula Bahillo, la joven de 18 años asesinada a puñaladas en la ciudad de Rojas por su ex novio, un policía bonaerense, pidió este martes que se haga justicia por el crimen y calificó al acusado como una "lacra humana" que "golpeaba y tenía amenazada de muerte" a su hija.

Úrsula Bahillo fue asesinad a puñaladas por su novio policía.

"Este hijo de puta me la manoteó y la apuñaló, cuando ella pidió auxilio, la Policía no actuó. ¿Por qué esperaron a que mi hija estuviera en una morgue?", se preguntó dolida Patricia, la madre de la joven, en diálogo con Canal 13.

La mujer relató que ella y su marido se enteraron que Úrsula era víctima de violencia de género por parte de Matías Ezequiel Martínez el 9 de enero pasado, cuando un matrimonio amigo que conocía la situación de su hija se acercó a ellos para alertarlos "porque iba a aparecer muerta".

"Nos contaron todo y fuimos a la Comisaría de la Mujer de Rojas, donde nos tomaron la denuncia", explicó, aunque aclaró que el 1 de febrero, menos de un mes más tarde, Martínez violó la perimetral que le había impuesto la Justicia, en un episodio en el que ella misma llegó a fotografiar con su celular al ahora imputado mientras no cumplía con la medida.

El agresor se encuentra detenido.

En ese momento, Patricia se dirigió nuevamente a la comisaría pero, según contó, los agentes que la recibieron desestimaron su denuncia. "Tenía fotos en la puerta de mi casa y no hacían nada, pedía por favor porque no quería que fuera una menos, que no me la tocaran y la salvaguardaran", recordó.

Además, denunció que "hay varias mujeres más golpeadas por este policía", y aseguró que el agresor tiene también una causa por "violar a una nena discapacitada que hoy tiene catorce años".

"Estoy esperando que (el ministro de Seguridad provincial) Sergio Berni baje a la cúpula policial, quiero que la muevan entera porque no hicieron nada", aseveró luego de denunciar el mal accionar por parte de la Policía bonaerense, y de decir que no se le asignó un botón antipánico a su hija luego de que radicara la denuncia por violencia.

Por otra parte, la mujer se refirió a la manifestación que se produjo ayer frente a la comisaría de Rojas tras conocerse el crimen de Úrsula, donde amigos de la víctima y cientos de vecinos salieron a las calles para pedir justicia.

"Nadie nos quería decir que nuestra hija estaba muerta y me trataron como a una delincuente. Me pusieron esposas, estoy toda machucada por la forma en que me trataron, y fue un varón, aunque no le pude ver la cara porque me tiraron al suelo", finalizó Patricia.

El crimen ocurrió este lunes por la tarde.

El crimen

Úrsula Bahillo fue encontrada muerta con golpes y puñaladas anoche, cerca de las 20.30, entre pastizales de un campo, a la altura del paraje Guido Spano, a unos 13 kilómetros a las afuera de Rojas, sentido a la vecina ciudad de Salto.

Por el brutal femicidio está detenida su ex pareja, Matías Ezequiel Martínez, un oficial de la policía bonaerense de 25 años que estaba con carpeta psiquiátrica desde septiembre del 2020 y que se autolesionó luego del hecho.

El crimen se descubrió tras el llamado al 911 de un tío del propio imputado en el que refirió que creía que su sobrino había matado a una joven porque le confesó en un llamado que "se había mandado una cagada".

Al llegar al lugar, la policía se encontró con la chica asesinada y al agresor malherido dentro de su auto, un Peugeot 307. El sospechoso intentó escapar a pie por los pastizales y el campo, pero de inmediato fue reducido y apresado.