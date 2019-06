Policiales

Valeria Coggiola tenía 35 años, vivía en la ciudad pampeana de General Pico y era madre de tres chicos. Hacía un año se había separado del papá de sus hijos, y ahora estaba en pareja con Enzo Gauna, un boxeador de 27 años, quien el martes a la madrugada la asesinó de 20 puñaladas en su casa, mientras los niños pequeños dormían.

Según explicó a este portal una amiga muy cercana de la víctima, Gauna huyó de la escena del crimen en la moto de la mujer fallecida, y horas después se entregó ante la policía donde confesó el crimen.

Los investigadores descubrieron lo que había sucedido con Coggiolo luego de que el propio sospechoso confesara toda la verdad. En base a lo que se pudo reconstruir, el hecho tuvo lugar en una vivienda de la calle 106 entre 23 y 25, en el barrio El Molino, donde vivía la mujer de 35 años con sus hijos de 13, 8 y 3 años.

Aunque no se sabe cómo ocurrió el crimen, la policía estableció que el brutal ataque tuvo lugar cerca de las 4 de la mañana del martes, y que después de eso, el agresor huyó de la casa, y se fue hasta la localidad vecina de Catriló, donde reside. Allí le contó a un familiar que había matado a su novia, y este allegado decidió hacer la denuncia, por lo que los oficiales llegaron a la vivienda de la víctima cerca de las 8 de la mañana.

"La mató y se fue hasta la terminal en la moto de ella, y de ahí se fue en remís porque él no era de Pico", contó a BigBang una amiga de la víctima, quien además aseguró que el boxeador confesó ante los investigadores, por lo que permanece detenido.

Según comentó esta allegada, Coggiola hacía un año que estaba separada del padre de sus tres hijos, por lo que al momento de la ruptura, decidió abandonar la localidad de Parera, donde vivía con su esposo, para irse con los chicos a General Pico, donde reside toda su familia.

"Siempre fue muy reservada e independiente. De éste animal no sabia nada. Ella era buena, no tenía maldad y sobre todo era una excelente mamá. Era una mujer llena de vida, y estaba siempre predispuesta a ayudar a los demás", aseguró su amiga, quien prefirió no revelar su nombre.

El velorio y el entierro de la mujer fallecida fue este miércoles, y en los próximos días los investigadores ordenarán nuevas medidas, aunque ya se realizó la autopsia en el cuerpo de la víctima, y ya se hicieron también las pericias en la vivienda donde ocurrió el asesinato.

El fiscal general Armando Agüero señaló en las últimas horas a distintos medios de prensa que "los menores estaban durmiendo en otra habitación al momento del crimen", y que sin dudas se trató de un femicidio porque había una relación de pareja entre ellos.

En la causa intervienen el fiscal general Armando Agüero y los fiscales de Delitos contra las Personas y de Género Ivana Hernández, Guillermo Komarofky y Soledad Forte, quienes acusaron al detenido de haber cometido el delito de "homicidio agravado por la relación de pareja y el contexto de género".