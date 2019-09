“La vi volando y murió a mis pies”: el crudo relato del otro agente de tránsito de la Ciudad

Domingo. El reloj de los agentes de tránsito apostados en la esquina de Figueroa Alcorta y Tagle marcaba las 3:40 de la madrugada. Un WB Passat se acercaba a gran velocidad. Su conductor, que se entregó 12 horas después, embistió a dos de los tres agentes que se encontraban en el lugar. Cinthia Choque, de 28 años, murió en el acto. Santiago Siciliano, de 30, permanece internado en el Hospital Fernández.

El conductor, identificado como Eugenio Veppo, tiene 31 años. No se detuvo. No regresó. Se entregó en una dependencia de la Policía de la Ciudad horas después de lo sucedido. El tercer agente salió de la camioneta. No podía creer lo que acababa de suceder. “La veo volar a Cinthia re alto y después su cuerpo se estrelló contra la parte trasera del móvil”, le contó a sus compañeros en un chat interno al que tuvo acceso el portal Infobae.

Horror: el momento en el que atropellan a los agentes de tránsito

“Santiago estaba tirado sobre la vereda; todo doblado. Parecía un muñeco. Intentaba levantarse, pero lo único que podía mover era la cabeza. Cinthia murió a mis pies, no pude hacer nada”, lamentó el hombre, quien dio inmediato aviso de lo que había sucedido. Santiago fue trasladado de urgencia al hospital Fernández: tiene comprometido un pulmón y una lesión en la base del cráneo. “Está irreconocible. No lo reconoí y es mi hijo”, lamentó Daniel, su padre.

El pronóstico es reservado y, de acuerdo a su tío, Miguel Camacho, “no saben si se va a poder despertar, ni cómo”. “Me gustaría preguntarle al abogado defensor de este asesino cómo le explicamos a este chico que su papá se está muriendo”, prosiguió en diálogo con Infobae, en alusión al nene de ocho años.

Cinthia, por su parte, estaba casada y era mamá de dos nenas. Vivía en Villa Soldati y trabajaba como agente de tránsito de la Ciudad desde hacía seis años. A raíz del accidente, se evidenció la situación contractual de muchos de los agentes, quienes pese a trabajar para el Gobierno de la Ciudad, son monostributistas.

“Los agentes de tránsito tienen dos modalidades de contratación: monotributista es una de ellas. Después de un tiempo se va incorporando a la planta de Gobierno, en promedio se da a los tres o cuatro años”, reconoció Juan José Méndez, secretario de transporte de la Ciudad..

Quién es Eugenio Veppo, el conductor