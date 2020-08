"Lo llevé y lo dejé en la vías": qué dice la testigo que asegura haber viajado en su auto con Facundo Astudillo

A casi cuatro meses de la desaparición de Facundo Astudillo Castro, las dudas sobre lo que le pasó al joven de 22 años son todavía muchas, ya que existen diferentes hipótesis sobre que fue lo que ocurrió el pasado 30 de abril, día en que salió a pie de Pedro Luro para dirigirse hacia Bahía Blanca con la intención de reencontrarse con su ex novia.

Aunque la querella del caso asegura de que se trató de un caso de abuso policial, la fiscalía que investiga los hechos trabaja en varias hipótesis, entre ellas, la idea de Facundo pudo haber muerto accidentalmente.

En este mismo sentido, trascendió el contenido de la declaración de la testigo H, quien confirmó haber llevado al muchacho el día de su desaparición hasta la entrada de Bahía, donde aseguró que iba a seguir camino por las vías para evitar ser detenido en otro control policial.

Astudillo salió desde Pedro Luro hacia Bahía Blanca.

A pesar de que hasta ahora no hay detenidos por el caso, pero sí policías que son investigados por una posible desaparición forzada, lo cierto es que hace dos semanas se encontró un cuerpo esqueletizado en la localidad de Villarino Viejo, el cual la madre de Facundo Astudillo asegura que es de su hijo.

A simple vista los restos no pudieron ser identificados, por lo que este martes se llevó a cabo la autopsia, y se espera que aproximadamente en una semana se conozca si el ADN del cadáver es el del joven.

Del mismo modo, recién en un mes podrá saberse las causas de la muerte, y las circunstancias a las que el cuerpo fue sometido, ya que la perito de parte sostiene que el cadáver debe haber sido sometido a algún tipo de ácido por el blanqueo de los huesos.

Ante esta situación, y a pesar de que la querella está convencida de que Astudillo fue asesinado por la policía bonaerense, la fiscalía del caso, a cargo de Santiago Ulpiano Martínez sospechan que son muchas las cosas que pudieron haber pasado, entre ellas un accidente.

Esta idea se basa en la existencia del testimonio de una mujer de 72 años que hace algunas semanas se presentó a declarar para decir que ella misma había llevado al joven hasta la entrada de Bahía Blanca, donde lo dejó cerca de las vías.

Facundo Astudillo fue visto por última vez el 30 de abril.

“Salí del campo, me pararon en Burato, mostré el permiso y seguí. Cuando estaba llegando a Origone veo un patrullero y dije ’otra vez me piden el permiso’. Entonces desaceleré. Cuando vi que no me iban a parar, que estaba pasando enfrente de ellos muy despacio, veo que un nene me hace dedo. Entonces termino de frenar, me habré alejado unos veinte o treinta metros, una cosa así. Viene un nene –para mí era una nene–, bajo el vidrio del acompañante y le pregunto a dónde va. Me dijo ’a Bahía’. ‘Bien, subí que te llevo’, le dije. Destrabé el auto, subió al lado mío, él sin barbijo y yo sin barbijo”, declaró la testigo.

Según el documento al que tuvo acceso el medio Infobae, ese día el muchacho llevaba una mochila oscura, aunque no recuerda exactamente su color ni tampoco el tipo de ropa que llevaba puesta.

"Seguimos la marcha y al momentito me dijo ’yo me bajo en las vías porque voy a Cerri a la casa de un amigo’. Le dije: ’¿Por qué no te dejo en las vías más cerca de Cerri?’. ‘No, porque si tengo que pasar por el fitosanitario me van a detener’, me dijo”, contó.

En base al relato de esta señora, el encuentro debería haber sucedido cerca de las 16, cuando el joven salió de Pedro Luro cerca de las 10 de la mañana, mientras que además en el camino fue parado en un retén policial donde no se constató que tuviera el permiso de circulación necesario por la pandemia del coronavirus. Incluso, sobre este episodio la mujer reveló que Astudillo le contó que los oficiales que lo pararon creyeron que era un nene por lo chiquito que era.

“Entonces seguí hablando con él, abre en un momento la mochila, saca un paquete de galletitas y me dice ’esto es lo único que tengo para comer y no tengo un peso’. Entonces agarré un paquete que tenía empezado y le dije ’tomá, esto es lo único que tengo para colaborarte’. En un momento, ya estábamos llegando a las vías, le digo ’pero vos sabés que no tenés que andar porque estamos en cuarentena. Tenés que estar en tu casa’. ‘No quiero irme a mi casa’, me dijo. Llegamos a las vías, pasé las vías, paré y se bajó. Lo miré por el retrovisor y él caminó por el medio de las vías. Si después tomó otra dirección o se arrepintió, no lo sé”, declaró la mujer.

Del mismo modo, la testigo indicó que se enteró de la búsqueda de Facundo gracias a una persona que estaba haciendo unos arreglos en su casa, quien le comentó durante los primeros días de julio que un chico oriundo de Pedro Luro estaba perdido. "Él estaba trabajando y me dijo ’¿vio que hay perdido un chico de Luro y no lo encuentran? Parece que la policía lo agarró‘. ‘La verdad que no’, le dije. Me manda un WhatsApp con la foto. El 3 de julio a las 19:11, me manda esta foto (mostró a la cámara de Zoom) y dice ’este es el pibe perdido’. ‘Sí, es el que llevé y lo dejé en las vías’, porque lo reconocí enseguida al chico”, aclaró.

Desde el Gobierno de la provincia de Buenos Aires indicaron a este sitio que una de las hipótesis de la fiscalía es que la muerte de Astudillo pudo haberse tratado de un accidente, aunque no se descartan otras posibilidades.

"Nosotros pensamos que la Justicia tiene actuar rápido y eficazmente para saber la verdad, pero no importa lo que nosotros pensemos, importa solo lo que pasó", dijeron, y aclararon que si los policías de la bonaerense están relacionados con el hecho, es la Justicia la que lo debe determinar.

La mamá del joven sostiene que su hijo fue asesinado por la policía.

Durante los últimos días, la propia Cristina Castro salió a confirmar que hay una gran posibilidad de que el cadáver hallado, que podría corresponder a Astudillo por la edad que se determinó que tendría el fallecido, murió por asfixia, algo que fue desmentido por la fiscalía de Bahía Blanca a cargo del caso.

"Se informa que ni el juzgado ni ninguno de los peritos oficiales que participaron del examen de los restos óseos hallados los días 15 y 21 del corriente mes y año dio información a la madre del joven sobre las deliberaciones. Solamente se le hizo saber en qué iba a consistir el procedimiento, sin ningún tipo de detalle sobre lo que ocurrió y lo que se iba hablando en el laboratorio", indicó la jueza federal María Marrón.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Seguridad indicaron a BigBang que si el cadáver encontrado está en avanzando estado de descomposición, "puede ser que la causa de muerte sea indeterminada". "Si tiene corazón, y murió por asfixia por sumersión, pueden encontrar agua dentro del corazón, y sino en la médula osea", explicaron.

De igual modo, desde el ministerio aclararon que en dos oportunidades durante el mes de junio se reunieron con la madre de Facundo, y que hasta ese momento, Cristina Castro creía que su hijo podría haberse suicidado, ya que estaba muy deprimido. "Lo del accidente vino después, pero ella al principio creía en un suicidio y nunca habló de desaparición forzada", comentaron.

Castro tenía 22 años al momento de su desaparición.

La hipótesis de la querella

Por otro lado, desde que los abogados Luciano Peretto y Leandro Aparicio se sumaron a la querella, la principal hipótesis con la que ellos trabajan es la desaparición forzada de Facundo, y consideran que hay cuatro oficiales, de los cuales pidieron su detención pero les fue negada, que son quienes saben lo que pasó con el joven.

Como la causa está bajo secreto de sumario, hay cosas que los letrados no pueden decir, pero según informó Aparicio este viernes en diálogo con FM La Patriada, en los últimos días hubo avances que permiten encaminar la investigación para pedir nuevas detenciones de policías.

"Esta semana fue relevante, porque tomamos declaraciones que nos pudieron determinar cómo sucedió todo", dijo, y aclaró que la testigo H para ellos "fue metida por la ventana", porque fue aportada por dos oficiales de la bonaerense que han estado investigados por la desaparición de Astudillo.

"Sosa el 12 de julio, dijo que apareció una persona que no conoce, que le dijo que una mujer llevó a Facundo, y entonces él y Siomara Flores se ponen a redactar juntos el informe, cuando el 17 de junio Flores dijo que ella llevó a Facundo y lo dejó en Teniente Origone", explicó Aparicio,

Además, ante las versiones que hablan de un posible accidente, el abogado dijo que en el lugar donde se encontró el cuerpo que podría ser de Astudillo, hay también una huella de un auto, y que coincide de manera llamativa con la existencia de un patrullero de Bahía Blanca que circuló por esa zona el pasado 8 de mayo.

"El fiscal es parte de todo esto que está pasando. El fiscal es tendiente a defender a la policía, eso está plasmado en el expediente y ahora la denuncia la vamos a hacer pública y ante organizamos internacionales, porque ya no creemos más en la Justicia argentina", cerró el abogado.