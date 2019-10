¿Lo mataron por 140 mil dólares? Investigan el móvil del crimen del mago y su pareja

Para la Justicia, el móvil del doble homicidio del mago Leonardo Fernández (53) y Jéssica Cigola (24) no habría sido una venganza narco, no habría sido un tercero en discordia: según el fiscal del caso, Alejandro Musso, el móvil del crimen fue claramente económico.

“El móvil primario fue dinero básicamente. El móvil secundario es verificar, que es la segunda fase de la investigación, de dónde salió ese dinero”, dijo hoy por la mañana Musso que agregó también existe una relación entre las víctimas y los imputados del caso que tendría que ver con “con la noche y con algún tipo de fiestas vinculadas con el consumo”. La cifra que se menciona estaría cerca de los US$ 140.000

El fiscal confirmó que la data de la muerte del mago y Cigola es del jueves por la noche, por lo que la principal hipótesis es podrían haber estado secuestrados por más 20 horas. Esto se debe a que una cámara de seguridad registró a la medianoche del jueves la llegada de Fernández, Cigola y los dos imputados que tiene la causa, Rubén Grasso (37) y Roberto Alegre (41)-



“Posteriormente, cerca de las 2 de la mañana, hay un llamado al 911. Una vecina denuncia que escucha gritos, como una pelea y golpes, pero al arribo del móvil policial no pudo verificarse la urgencia por falta de datos”, explicó Musso.





El titular del Área de Investigaciones Criminales de la fiscalía confirmó que quien confesó ante el juez Gustavo Pierretti que se habían robado una suma importante en dólares de la casa del mago en Parque Patricias, fue el primer detenido de la causa, Alexis Miguel Bonnet, arrestado dentro de la propiedad por la Policía de la Ciudad la madrugada del viernes.





Musso adelantó que hoy indagará por el doble homicidio a Alegre, quien ayer fue detenido en la villa Luján de Quilmes, luego de que un vecino lo reconociera por la foto que circuló por los medios y llamara al 911.

El fiscal señaló que si bien no tiene valor judicial y espera lo que declare formalmente en la indagatoria de hoy, ayer Alegre manifestó frente a testigos la frase: “Ya perdí, me hago cargo”.



Explicó que por el momento tiene como presuntos autores materiales del doble homicidio “a los hermanastros” y que a los tres les va a imputar “un dominio funcional del hecho respecto del robo”, aunque no descarta que a Bonnet lo acuse también por los asesinatos.