"Lo voy a cagar a machetazos": la amenaza del sospechoso de la masacre de Melchor Romero

Pasaron ya ocho días desde que la Policía irrumpió en la casa de Melchor Romero y encontró la sangrienta escena: Graciela Holsbak, Raúl Féliz Bravo y Alma, una nena de cinco años, aparecieron mutilados en la misma casa en la que horas antes habían celebrado en familia Año Nuevo. Exequiel S, hijo de Graciela y tío de Alma, desapareció esa misma madrugada, aunque fue encontrado seis días después "desorientado" y caminando por la banquina de la Autovía 2 a la altura de la localidad de Samborombón.

El joven es el principal sospechoso. La fiscal de menores platense, Carmen Ibarra, solicitó su detención, que fue convalidada por el Juzgado N°2 de menores. Lo que buscan ahora no sólo es determinar si fue el autor material del crimen, sino también la dinámica familiar. De acuerdo a lo confirmado por la hermana de Graciela, el vínculo con Exequiel era bueno, aunque el adolescente no aprobaba la nueva relación de su madre con Féliz Bravo y llegó a amenazar: "Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos".

"Es un chico muy sumiso, de bajo perfil, que no tiene muchos amigos. Conmigo siempre fue servicial. No sé qué pudo haberle pasado", reconoció su tía, Rosalía, en diálogo con El Día de La Plata. La mujer, en tanto, sumó la posibilidad de que Exequiel podría haber tenido un cómplice: "No sé si fue Exequiel y si fue mi sobrino, no sé si él lo hizo solo, porque no pudo haber atacado a su madre y menos a su sobrina".

La última foto de las víctimas antes de la masacre: brindaron a las doce en Año Nuevo

La tía del sospechoso insistió en que no lo cree capaz de haber asesinado a su madre y su sobrina de cinco años, aunque no cuestiona que podría haber atacado a su padrastro. "La relación con mi hermana era de madre e hijo; con Raúl era medio tirante, en especial después de que Raúl volvió a la casa, porque tenía una denuncia por violencia de género. Todo era muy chocante", aportó.

"No puedo creer que Exequiel haya atacado a mi hermana y a Alma. No me cabe en la cabeza que haya hecho algo así", insistió, aunque luego confirmó que el adolescente tenía un cuchillo escondido en su dormitorio. "Por lo que tengo entendido, porque me lo dijo mi hermana una vez, él tenía un cuchillo. Ella quería ir a la habitación y Exequiel la empujó y le impidió entrar a su pieza".

Ese episodio culminó con una pelea entre Graciela y su pareja. "Mi hermana me dijo: 'Mirá, yo quise ir a limpiarle la pieza y Ezequiel no me dejó. Me dio un empujón porque tenía un machete debajo de la cama'. Me acuerdo que por ese episodio Raúl se enojó mucho con mi hermana".

La mujer también recordó otro episodio familiar. "Íbamos a salir con mi hermana y Raúl. Ella le dejó la comida en el horno y Raúl dijo: '¿Viste que es un nene de mamá?'. En ese momento, Exequiel respondió: 'Este viejo de mierda me tiene recontra podrido. Lo voy a cagar a machetazos'".

"Mi hermana siempre me decía que Exequiel era muy cerrado, que estaba todo el tiempo con los auriculares puestos. Es un chico muy sumiso, de muy bajo perfil. No tiene muchos amigos".

Cronología de la masacre de Melchor Romero