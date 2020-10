"Lucía todavía no tuvo justicia": a cuatro años del femicidio de Lucía Pérez, el reclamo de su familia

El femicidio de Lucía Pérez, ocurrido el 8 de octubre de 2016 en Mar del Plata, empezó a ser juzgado el 30 de octubre de 2018 y apenas un mes después los jueces del Tribunal Oral N° 1 decidieron absolver a los tres hombres acusados de haber provocado la muerte de la adolescente.

En ese proceso dos de los imputados recibieron una condena de 8 años de prisión por la venta de drogas, aunque recientemente ese fallo fue anulado por los jueces del tribunal de Casación Penal bonaerense, quienes ordenaron que se realice un nuevo juicio con perspectiva de género.

A cuatro años de su fallecimiento, este jueves la familia de la joven de 16 años realizará una movilización para recordarla, y para pedir que finalmente la causa avance y se haga justicia.

Lucía Pérez murió el 8 de octubre de 2016.

¿Cuánto vale la verdad? Tu apoyo es fundamental para nuestro futuro. Sumate

En comunicación con BigBang, Guillermo Pérez, papá de la adolescente, contó que este jueves van a salir a la calle para recordar a su hija, y que se reunirán a las 14 para llevar a cabo una radio abierta en la que van a hablar otras víctimas.

Según le dijeron, a la movilización asistirán también organizaciones sociales, las chicas de la campaña nacional Somos Lucía, y muchas otras mujeres que acompañan el caso desde el día uno.

"Lucía somos todos. La movilización está abierta a cualquiera. Nosotros nos sentimos con el apoyo de la gente, que ya quiere cambiar este sistema misógino, pasado de moda. Pelean por Lucía, por los cambios, y por todas las Lucías que no se nombran", aclaró.

Apenado, dijo además que este 8 de octubre se cumplen 4 años del asesinato de su hija, y que todavía ella no tuvo acceso a la Justicia. "Con Lucía ya se equivocó y se sigue equivocando la Justicia", sostuvo.

La joven falleció por una asfixia tóxica.

El femicidio de la adolescente de 16 años no pasó para nada desapercibido por la sociedad. Por las crueldades contadas públicamente por la ex fiscal de la causa, María Isabel Sánchez, quien aseguró que la joven había muerto del dolor por haber sido empalada, se convocó el primer paro de mujeres en la Argentina, el cual se llevó a cabo el día 19 de octubre de 2016.

Aunque después durante el proceso judicial una junta médica determinó que Lucía había perdido la vida por una asfixia tóxica, producto de una sobredosis que ocurrió en la casa de uno de los imputados, hasta ahora no se pudo comprobar que la menor haya sido víctima de una violación, ya que a pesar de que los peritos encontraron lesiones en el cuerpo, indicaron que no necesariamente las marcas tuvieron que ver con ataque sexual.

La muerte de Pérez ocurrió el 8 de octubre de 2016 en la casa de Matías Farías, quien se cree que abuso de la chica y luego le provocó la muerte al obligarla a consumir droga.

Con las pruebas que se pudieron recabar, la familia comprobó que Farías le había ofrecido marihuana a la joven, que ella le compró pero no tenía todo el dinero para pagarle, y que por eso él aprovechó y al día siguiente la pasó a buscar para que ella saldara su deuda. De hecho, el hermano de Lucía declaró que ella avisó que iba a salir un momento pero que en seguida regresaba, y nunca volvió.

Por esto mismo, Farías estuvo imputado por el delito de "abuso sexual agravado por el suministro de estupefacientes seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", mientras que Juan Pablo Offidani fue considerado "partícipe necesario" de los mismos delitos, y a su vez ambos estuvieron imputados por "tenencia de estupefacientes con fines de comercialización agravada por ser en perjuicio de menores de edad", debido a que se comprobó que comercializabas drogas en escuelas.

Los acusados por el femicidio fueron absueltos.

Además, Alejandro Maciel estuvo sospechado por presunto "encubrimiento agravado", aunque en el proceso judicial llevado a cabo en 2018 fue absuelto, y luego el hombre murió. Según la familia de Pérez, él fue quien ayudó a bañar a la adolescente ya muerte, y quien luego limpió el baño y todos los rastros de droga que había en la casa de Farías.

"Vos fíjate que se fue sin pagar, y de esto tiene la culpa el TOC N°1. Son estas las falencias de este sistema, que tenemos que pagarlas las víctimas", dijo dolido el papá de Lucía, mientras que además comentó que Farias está detenido en una cárcel de San Martín y que Offidani se encuentra en el penal de Batán.

Para él, en el proceso realizado en octubre y noviembre de 2018 "todo se hizo mal" y "no hubo nada que salvar", porque finalmente en agosto de este año el tribunal de Casación Penal bonaerense anuló el fallo que absolvió a los tres acusados.

En su escrito, los magistrados argumentaron que la sentencia se fundó “en intolerables prejuicios y suposiciones basados en estereotipos de género”, por lo que los jueces Mario Kohan, Carlos Natiello y Fernando Mancini ordenaron hacer un nuevo proceso para juzgar el hecho de la forma que corresponde.

Pérez tenía 16 años al momento de su muerte.

Sobre esto, Guillermo Pérez explicó a este sitio que hasta ahora no tiene noticias acerca de si los abogados defensores apelaron la medida, y que según se enteró, el Servicio Penitenciario no les avisó en fecha a los letrados sobre esta decisión.

"Nosotros estamos todos los días viendo la causa, y sabemos que es lo que pasa. Todos los errores de la Justicia lo terminan pagando las víctimas. Yo ahora tengo que esperar una apelación, y ¿por que? Nosotros tenemos que esperar que ellos apelen, que seguro irán a la Suprema Corte de la provincia, y ahí seguro se decida si siguen con la idea del fallo de Casación", aclaró.

En este sentido, Pérez aseguró que su familia está muy unida, y que van a seguir para adelante junto a toda la gente que los apoya, como lo hacen las chicas de la campaña que los ayudan y le "ponen toda la garra".

La familia Pérez lucha porque se haga un nuevo proceso.

Guillermo está convencido de que el nuevo juicio tiene que hacerse en otra ciudad que no sea Mar del Plata, o al menos con otros jueces y fiscales que tengan perspectiva de género, que según él y según Casación, es lo que le faltó al proceso anterior. Además, consideró que seguramente se van a tener que reunir nuevas pruebas, aunque no está muy al tanto de cómo será todo, porque todavía no hay una decisión establecida respecto a un nuevo proceso.

"No están las condiciones dadas acá, nosotros precisamos gente que esté especializada en perspectiva de genero. Acá no hay ni una fiscalía especializada, y nosotros queremos un juicio justo con gente capacitada. Queremos un cambio, no solo en nuestro caso, porque esto pasa en todos, y lo que hay que tener bien en claro es el tema del jury, el que no cumple con sus funciones, desgraciadamente tiene que ir a jury", sostuvo, y agregó por último que a los tres jueces que absolvieron a los imputados por el crimen de su hija, ellos le iniciaron un jury que todavía no tiene fecha de inicio.