"Me bajó los pantalones y me tocó la cola": denuncian por abuso sexual al portero de un jardín de La Plata

Después de haber presentado una denuncia ante la Justicia, el miércoles al mediodía los familiares de un niño de 5 años se presentaron en la puerta del Jardín 902 Martín Miguel De Güemes, en La Plata, para hablar con la directora y comunicarle que el pequeño, alumno de la institución, había sido abusado sexualmente por el portero.

A raíz de esta acusación, otros papás hablaron con sus hijos, y varios niños de las distintas salas del jardín confesaron que también habían sido víctimas del auxiliar, por lo que 28 familias radicaron la denuncia ante la DDI de La Plata. En comunicación con BigBang, Débora Vacca, mamá de uno de los chicos abusados, explicó que el portero tocó a su hijo, y que le prohibió al nene que hablara del tema. "A mi hijo lo agarró en la cocina cuando la preceptora lo mandó a buscar más leche", contó angustiada.

La primera denuncia contra el sospechoso se hizo pública el miércoles al mediodía, cuando la abuela y la madre del niño abusado, decidieron ir al jardín en compañía de su abogado para contar cómo habían ocurrido las cosas, y para presentar los papeles que avalan el relato del chico de 5 años, quien se cree que fue abusado por el portero desde noviembre de 2018.

Cuando los familiares relataron la situación, el resto de los padres empezaron a enterarse, hasta que la información fue comunicada por los distintos grupos de Whatsapp de las salas, lo que derivó en que cada familia hablara con los menores. "Yo antes de salir para el jardín, senté a mi hijo y le fui peguntando despacito. Mi hijo siempre lo nombraba, y yo le preguntaba por qué y no me decía. Pero ayer, cuándo le pregunté cómo era el portero y cómo era su trato, me dijo que no me podía contar, porque él le había dicho que no hablara", relató Vacca, mamá de un alumno abusado.

"Le di la tranquilidad y confianza de que conmigo podía contar, y ahí me dijo 'fui a buscar leche, porque la preceptora me mandó, y cuando entré a la cocina, él me bajó los pantalones y me tocó la cola. Yo me levanté rápido la ropa y salí' ", contó muy dolorida, y aclaró que su hijo, compañero del nene que hizo la primera denuncia, le aseguró que esto pasó un única vez.

"Este tipo los hacía jugar a los zombies y que les bailara la canción 'dame tu cosita'. Al nene que atrapaba, él lo tocaba y le mostraba a los demás que si no le hacían caso les iba a pasar lo mismo. Además la portera también sabía", relató a este portal.

El jardín tiene dos turnos de clases, y tanto a la mañana como a la tarde, hay sala rosa y sala roja, a la que asisten niños de 3 y 4 años; sala naranja para pequeños de 4 y 5; sala celeste con niños de 4, y sala amarilla y verde, de la que forman parte chicos de 5 años.

"Las salas afectadas son las amarilla y verde de la tarde, porque él no trabaja a la mañana ahí", confirmó la mamá, quien aclaró que en las últimas horas las denuncias ya son 28, y todas corresponden a los chicos más grandes, ya que eran quienes se movían solos por la institución.

Según les explicó a los padres la directora del jardín, Karina Vadurro, los nenes iban solos al baño y a la cocina cuando la maestra titular faltaba, y el grado quedaba a cargo de la preceptora.

"Lo que nos dijo la directora primero, es que estaban siempre los niño vigilados, pero después a la tarde dijo que los más grandes se movían solos a la cocina y al baño. Ayer hubo una reunión con algunos padres, estaba la inspectora y había gente del Ministerio de Educación y del Consejo Escolar. Nosotros pedimos que no haya mas hombres en el establecimiento, y pedimos que haya cámaras, pero nos dijeron que había que pedir una autorización para grabar adentro. La directora dijo que a ella la tomó por sorpresa la denuncia, y cuando yo fui a hablar con la preceptora, me ignoró", aseguró Vacca.

Actualmente, el portero se encuentra demorado en la DDI de La Plata, donde, según le informaron a los padres, declaró varias veces. "Los nenes por ahora mantienen lo mismo, dicen que había un juego, donde la portera les daba caramelos antes de entrar a la cocina, y otro nene dice que vio como el portero besaba a una nenita en el baño", sostuvo.

La causa está a cargo de la fiscal María Laura Di Lorenzo, quien ordenó que en las próximas horas los niños sean revisados por profesionales. Además, desde la fiscalía le indicaron a los papás que los chicos deberán contar lo que vivieron, y que luego serán citados para declarar en cámara Gesell.

Por la desinformación que había en el jardín respecto al tema, el miércoles a la tarde los familiares de los chicos se presentaron en la puerta de la institución para reclamar por lo sucedido. "Los papás querían linchar al portero, rompieron vidrios y hasta algunos fueron con armas, fue todo un desastre. En todo momento la policía lo resguardó, hasta que se lo llevaron detenido por las denuncias en su contra. Ahora desde el jardín nos avisaron que las clases se suspenden y que se retoman el 5 de agosto, después del receso invernal", cerró Vacca.