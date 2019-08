"Me daba semen y lo escupía": el duro relato de la nena por la que condenaron a Fabbro

El ex futbolista de River, Boca y Cerro Porteño, Jonathan Fabbro, fue condenado a 14 años de prisión por abusar a su ahijada y sobrina desde los cinco hasta los once años. Hoy el acusado podrá decir sus últimas palabras y por la tarde se espera la sentencia del Tribunal Oral Criminal N° 12. “Estoy convencida de su inocencia”, lo defendió esta mañana su novia, Larissa Riquelme.

Fabbro está siendo juzgado por cinco hechos de abuso sexual agravado donde la víctima es su ahijada y sobrina, que ocurrieron cuando la niña tenía entre cinco y once años. Hoy la víctima tiene 13. Está previsto que los alegatos del futbolista sean al mediodía, y por la tarde el Tribunal Oral dictará su sentencia.

El ex futbolista está preso desde el 20 de diciembre de 2017. Los abusos ocurrieron entre 2012 y 2016, y salieron a la luz cuando el hermano de la niña abusada descubrió una serie de chats donde el presunto abusador le exigía que le enviara fotos y comentarios subidos de tono, y ante la insistencia reveló que Fabbro la había abusado, y relató que fue víctima de toqueteos y penetraciones.

Entre los mensajes, Fabbro le exige a la niña “mandá fotos”, a lo que ella le respondía “No da, pedile esas cosas a tu novia. A mi novio tampoco le mando fotos así”. Ante la insistencia del futbolista, su ahijada le envió una imagen donde se la ve con la pollera del uniforme escolar. En la cámara Gesell, la conclusión fue muy clara: la víctima no mintió en nada de su relato sobre los abusos, que se repitieron durante varios años.

Por otro lado, Fabbro tiene otra causa que tramita en la Justicia de Paraguay, donde se investiga otra serie de delitos sexuales, donde la víctima también es una niña. Esta mañana, la mediática Larissa Riquelme, pareja del ex jugador de Boca y River, lo defendió y cuestionó el relato de la víctima: “Nadie dice que miente, sino que falta a la verdad, hay un montón de denuncias falsas”. “Desde que ocurrió el tema de la denuncia estamos mucho más unidos como pareja y como familia, hay muchas víctimas detrás de esto, es lamentable”, agregó en declaraciones a Canal 9.

Fabbro llega al juicio detenido: primero fue encarcelado en el estado mexicano de Puebla, y luego, en mayo de 2018, fue extraditado a la Argentina, donde primero estuvo en el penal de Ezeiza y ahora se encuentra en prisión preventiva en la cárcel de Marcos Paz. La fiscalía pidió 12 años de prisión, mientras que la querella exigió que sea condenado a 24 años.

La escalofriante declaración de la ahijada de Fabbro, acusado de abuso

Según la denuncia que realizó en abril la mamá de la nena en la Comisaría N°52 de la Ciudad, los abusos consistieron en obligarla a practicarle sexo oral, tocarle sus genitales y eyacularle en la boca. Todo esto habría tenido lugar en la casa de la abuela de la menor y en el auto del ex mediocampista de River y Boca.

“Yo me dejé, le dije a todo que sí, cuando me besa, como si fuera mi novio, porque tenía miedo a que me hagan algo. La última vez me tocó las tetas y le dije que no se pase. Me daba semen y lo escupía, me daba besos y me tocaba la vagina”, fueron las palabras que la menor le transmitió a su madre.

La calificación del expediente es la de abuso sexual con acceso carnal agravado por el vínculo, con pena de hasta 20 años. Además del relato de la menor y del peritaje psicológico, también fueron aportados como pruebas unos chats en los que el delantero le pedía a su ahijada que le enviara fotos y la acosaba.