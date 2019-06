"Te obligan a cantar": el Dipy antes de la detención del cantante de La Liga y el negocio del show

El mundo de la cumbia está conmocionado. Roberto Omar Alí, de 31 años, fue detenido este lunes en el Partido de la Costa. Su familia y sus amigos habían advertido que no ese encontraba en un buen momento. Se lo conoce como Tito, es el cantante de "La Liga", fue detenido tras una intensa persecución policial en una ruta del Partido de la Cota. El líder de la banda había amenazado de muerte a una mujer en la calle y se había fugado después.

La primera advertencia la había dado su colega "El Dipy", ex miembro de "El Empuje", cuando publicó en febrero de este año un video en donde se lo ve a Tito subir al escenario desorientado. En las imágenes, el cantante no se puede mantener en pie. "Me duele verte así. Me duele que te obliguen a cantar. Empresarios, no compren más Tito y La Liga. Necesita ayuda. Necesita contención. Amigo desde chico te conozco, quiero que estés bien", escribió junto a la grabación que se volvió viral.

Los excesos del cantante no eran nuevos para su círculo íntimo. Su mamá, María, también difundió un video en donde ella misma alertó sobre los problemas que estaba afrontando el intérprete. "¿Qué cuerno están haciendo con la vida de mi hijo? Es un ser humano, es una persona, un muchacho lleno de amor, de sentimientos. Es un pibe que ayudó a mucha gente. Se están burlando, hacen plata con él", exclamó cuestionando su entorno. Según la familia del cantante, los productores que lo contrataron se abusan porque él es un adicto. "Mi hijo tiene un contrato que lo obliga a subirse a los escenarios. Y si bien ya no hablo mucho con él, no quiero verlo muerto. Él está en su mundo, está mal", contó a TN la mujer. En su relato, Maria remarcó que Tito es adicto a las drogas desde hace unos años y que en 2013 lo habían internado. Pero hace unos meses, la situación se complicó.

Este lunes, Tito fue acusado de haber amenazado de muerte a una mujer entre las calles Moreno e Islas Malvinas, en la localidad balnearia de La Lucila del Mar. Cuando una policial llegó a lugar para esclarecer el hecho, el artista se escapó con su camioneta Volkswagen Amarok por la ruta 11 hacia Aguas Verdes.

Pero los oficiales lo llegaron a interceptar a pocos metros de esa ciudad. El artista detuvo la marcha, un agente se acercó a él, comenzaron a forcejear y el cantante huyó arrastrando unos 10 metros al policia. La Policía Bonaerense inició un operativo cerrojo para localizarlo en la ruta. Luego de perseguirlo durante varios kilómetros, le dispararon a los neumáticos para frenarlo. Acorralado, Tito perdió el control de su vehículo y lo encalló en una zanja. Finalmente, lo detuvieron a la altura de San Clemente y ahora deberá responder de amenazas y resistencia a la autoridad.