"Me tocó la cola y la chucha": tiene 12 años, denunció a su tío por abuso sexual y lo grabó in fraganti

Una nena de 12 años denunció que fue abusada por su tío, Leandro Martínez, un hombre de 43 años que se encuentra prófugo de la Justicia hace un mes. El abusador quedó registrado por una cámara de seguridad instalada por los padres en la habitación de la niña, luego de que les relatara los episodios tanto a sus padres como a sus compañeros de escuela en una clase de Educación Sexual Integral.

El abuso ocurrió en 2018 y la víctima, “V”, se lo contó a una amiga mediante un audio de WhatsApp. “Hola, no sabés lo que me pasó. Mi tío me tocó la cola y la cucha. Estábamos los cuatro en la cama y me desperté con él tocándome, yo cerraba las piernas y él hacía más fuerza, como que me quiso violar”, le relató. Tiempo después, el audio fue oído por la madre de la amiguita de V, que de inmediato le contó a la mamá de la víctima el contenido.

Luego, V conversó con la mamá, a quien además le contó otros detalles del abuso sufrido por parte de su tío. Martínez es el marido de la primera hermana del papá de la niña y de acuerdo al relato de la familia siempre mantuvieron una relación cercana. La nena le contó a sus papás que para detener el abuso le dijo al hombre que tenía que hacer pis. De inmediato, Daniela y Pablo, padres de V decidieron conversar con la psicóloga.

Meses después, durante una charla en la clase de Educación Sexual Integral (ESI), la nena relató los abusos que sufrió por parte de su tío. “A mí me pasa, mi tío abusó de mí”. En la escuela no lo dudaron y convocaron al gabinete de psicólogos. Los padres, además, contaron que comenzaron a relacionar ciertas dificultades de la niña a nivel escolar, y también problemas de erunesis, ya que se hacía pis desde hacía años.

Según TN, desde que se enteraron de los abusos comenzaron a espaciar las visitas a la casa de la prima hermana y sólo lo veían en encuentros familiares. En una de esas reuniones, de acuerdo al relato de la niña, Martínez esperó a que se quedaran solos y la alzó y le tocó el pubis. La nena lo contó de inmediato.

LA PRUEBA

El video que prueba los abusos llegaría se conocería después. La nena aprovechó que en una reforma de la vivienda sus papás instalaron cámaras de seguridad en la habitación y en una reunión familiar V comenzó a insistirle a Leandro en mostrarle cómo habían quedado las reformas del hogar. El papá, Pablo, contó: “Me extrañó mucho que insistiera, y la ignoré un rato. Pero de repente cuando vi que tomaba la llave muy dispuesta, la acompañé”.

Fue así que la nena hizo un “tour” por el interior de la propiedad y al llegar a la habitación, la cámara de seguridad captó el momento exacto en que Martínez volvía a abusar de la niña. Al salir de la habitación, le nena le preguntó: “¿Viste que mis papás pusieron cámaras de seguridad?”. El hombre vio fijo a la cámara y al salir le presionó el cuello a la niña. “Me apretó y me dolió mucho”, le contó a sus papás. “Vi que los videos coincidían exactamente con lo que me hija nos relataba, nos desesperamos”, agregó el papá.

Allí finalmente comenzó el camino judicial. “Le dijimos que se quedara tranquila, que su mamá y su papá iban a hacer lo que tenían que hacer para que nunca más le volviera a pasar”, contó a TN la mamá, Daniela. “Ella estaba totalmente desbordada, por eso llegó a hacer lo que hizo”, agregó.

Hasta ahora, la Justicia dispuso una inspección socioambiental en la vivienda donde vive Martínez junto a su familia, en un country. Sin embargo, en la propiedad no encontraron a nadie y descubrieron que se habían ido de vacaciones, aunque sin precisar a dónde. “Está prófugo, no usa el teléfono, no aparece en cámaras de peajes, está muy bien asesorado”, dijo el papá de la niña, que además denunció que el abogado de Martínez, Luis Rapazzo, intenta lograr que se modifique la carátula de la causa, de abuso sexual gravemente ultrajante y corrupción de menores a abuso sexual simple.

Desde hace un mes Martínez se encuentra prófugo de la Justicia. El abogado de la familia, Juan Pablo Gallego, aseguró que “ante el abrumador avance de la investigación y la orden de detención, la defensa particular del prófugo ha formulado todas las articulaciones dilatorias posibles. La defensa viene logrando por más de 25 días mantener oculto a Martínez”.