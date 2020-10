"Neuss la maltrataba en público, fue una víctima": la consternación de las amigas de Silvia Saravia

Luego del femicidio de Silvia Saravia a manos de su marido, el empresario Jorge Neuss -quien luego se suicidó-, las amigas de la víctima se expresaron al respecto a través de diferentes canales.

La directora del MALBA, Gabriela Rangel, señaló que "uno de los aspectos más ominosos de este asesinato, además de su brutalidad, ha sido el tratamiento informativo que se ha dado a la noticia: la centralidad ubicua que el asesino ocupa dentro del relato y el desdén que se ha mostrado por la vida de la víctima, descripta como un apéndice mudo, adosado a la biografía de un acaudalado marido".

"Con Silvia éramos seis. Teníamos un grupo de chat y nos juntábamos siempre a jugar", describió en diálogo con Infobae Ángela Goetz, amiga de Saravia y compañera de partidos de golf. "No era una gran golfista, pero nos divertíamos. Este año estuvimos más unidas que nunca por la cuarentena, porque todas nos mudamos al country. Primero salíamos a caminar y, cuando se pudo jugar, fuimos las primeras en reservar cancha".

"Ahora nos preguntamos con las chicas si la hubiéramos podido ayudar en algo", agregó. "Pero si tenía algún problema, Silvia se lo guardó. Para algunas cosas era muy hermética. Nos contaba lo lindo y el resto se lo reservaba", agregó explicando que la víctima se contagió de coronavirus y, por ende, faltó a varios partidos de golf pero nunca les contó. "Jamás nos dijo si tenía problemas con Jorge. Alguna cosita, pero nada que diera indicios claros de que tuviera un problema serio", aseguró.

¿Maltratos?

Sin embargo, otra amiga que eligió no decir su nombre le señaló a Infobae que Silvia "era sufrida" en su relación con Neuss. "No me dijo que se quería divorciar, pero últimamente no estaba bien. Ella lo justificaba a él, por eso que se llama síndrome de Estocolmo. Era presa de los convencionalismos sociales".

Una vecina del country Martindale, mientras tanto, fue más allá y aseguró que la víctima era objeto de maltratos por parte de su marido.

"Neuss la trataba mal públicamente. La menospreciaba frente a todos, incluso le gritaba en el club. Pero nadie habla. Las mucamas de al lado, que son amigas de las mucamas de Silvia, contaron que Neuss varias veces la agarró por el cuello y tuvieron que llamar al hijo. Es una desgracia", reveló.

Laura Degolu, música del Coro Polifónico Nacional, también tenía una relación de amistad con Silvia y la describió como una persona "muy considerada con el trabajo de los artistas, muy amable, muy atenta".

"Me contrató para hacer varios eventos musicales y siempre me dio libertad de acción. Amaba la música como expresión religiosa y artística. Siempre fue muy generosa y nos recomendaba, de hecho uno de los últimos eventos que hicimos antes de la pandemia fue en Martindale, gracias a ella", recordó.

Por su parte, María Concepción Sudato, responsable de Mediación Cultural de la Alianza Francesa, recordó a Saravia como "una mujer inteligente, vital, amante de la cultura francesa. Cuando hablabas con ella, sentías que las ideas fluían. El dolor me va a acompañar siempre".