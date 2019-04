"¡No culpable!", el jurado dio su veredicto y el médico no será condenado por matar al ladrón

El jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 3 de San Martin, integrado por 12 personas, seis hombres y seis mujeres, entre ellos un empleado de una empresa de Logística, una profesora de inglés y varios estudiantes, dio su veredicto y determinó por "unanimidad" que el médico Lino Villar Cataldo es "no culpable" de los delitos de “exceso en la legítima defensa” y “homicidio simple agravado por el uso de arma”.

Al salir, Silvia Krabler -madre del delincuente asesinado por el médico- mostró su indignación en la puerta del Tribunal y advirtió que no se hará responsable de lo que le ocurra a Villar Cataldo de ahora en adelante. "Él salió absuelto y lo felicito. Sabiendo que es portador de tres armas y que con una 9 mm mató a mi hijo. Todavía le quedan dos 38 mm", dijo en diálogo con la prensa.

Y sumó: "Va a seguir matando… ¿Va a seguir siendo un dador de vida, un santo y un inocente porque tiene una chapa y una matrícula? Esa es la Argentina que quieren, con justicia por mano propia. Yo no justifico que me hijo saliera a robar, pero tampoco justifico que éste asesino le haya pegado seis tiros y quede como inocente".

Por último, resaltó que el médico no quiso ir a un juicio abreviado "porque sabía que el homicidio lo cometió. Le diría que se fije dónde tira. Que primero priorice la vida y no un auto. Que no fusile a la gente como fusilo a mi hijo. Sea de plata o no, el que se acerque a Cataldo está muerto seguro. Acá es todo acomodo- Yo quería que la pague. Mi hijo tendría que ser enjuiciado por robo, no muerto. Lo que le pase a Cataldo de ahora en más, no es mi responsabilidad", sentenció.

La fiscal Noemí Carreira - quien intervino en el juicio por jurados que se realizó ante el Tribunal Oral Criminal (TOC) 3 de San Martín, a cargo de la jueza Carolina Martínez- había pedido que el médico Lino Villar Cataldo fuera condenado por “exceso en la legítima defensa”, un delito que prevé penas de entre tres a seis años de prisión.

Lino Villar Cataldo enfrentó el juicio por haber matado de cuatro disparos a Ricardo Alberto Krabler (24), el delincuente que intentó asaltarlo en la puerta de su casa en la localidad bonaerense de Loma Hermosa el 26 de agosto de 2016. El jurado popular que intervino en el debate pasó a deliberar antes de dar a conocer el veredicto.

Para Carreira, el médico se excedió en su maniobra de defensa al disparar cuatro tiros y matar al ladrón. En tanto, el abogado Juan Carlos Maggi, quien representa a la madre de Krabler como particular damnificada, reclamó una condena para el médico por el delito de “homicidio simple agravado por el uso de arma”, penado con entre 8 y 25 años de cárcel.

Finalmente, la defensa de Villar Cataldo, a cargo del abogado Diego Szpigiel, había pedido que su asistido fuera absuelto por considerar que actuó en legítima defensa. Tras los alegatos, Villar Cataldo pudo decir sus "últimas palabras" ante el jurado, ocasión en la que pidió "disculpas" por la muerte del delincuente, aunque aclaró que él no buscó que eso ocurriera.

"Pido disculpas porque haya habido un muerto pero yo no lo busqué. Me parece increíble haber llegado a esto, tengo una pena enorme, estoy destruido, se ha desarmado la familia", sostuvo el acusado. Luego de esas palabras, la jueza Martínez dispuso un cuarto intermedio de una hora para reunirse con los 12 miembros del jurado e informarles las instrucciones para que arriben a un veredicto, el cual fue dado a conocer a las cinco de la tarde.

"Cuando el encartado decidió disparar contra Krabler ya no estaba en riesgo su vida, sino sólo el derecho de propiedad que tenía respecto de un automóvil asegurado. Su conducta entonces devino desmedida, puesto que en su afán de retener su automóvil ha afectado el bien jurídico de más valor, es decir la vida", había señalado la fiscal en el requerimiento de elevación a juicio.

Las audiencias del debate se desarrollaron en el entrepiso del edificio de Ricardo Balbín 1753, de San Martín, por donde desfilaron testigos del hecho y las partes que intervienen en el juicio. El hecho que se juzgó ocurrió el 26 de agosto de 2016, cerca de las 20, cuando el médico se retiraba con su Toyota Corolla de su consultorio de la calle Ombú 6865, de Loma Hermosa, y fue abordado por un delincuente, luego identificado como Krabler.

Según había dado por probado la fiscalía, el asaltante le dio un culatazo en la cabeza, se subió al vehículo del médico con fines de robo y terminó muerto de cuatro balazos efectuados por el imputado con una pistola Bersa Thunder Pro calibre 9 milímetros.