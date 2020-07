"No fue su novio, la hostigaba": la mamá de Julieta reveló cómo el femicida la acosó durante meses

Fabiana Morón, madre de Julieta del Pino -víctima de un femicidio en la localidad santafesina de Berabevú- negó que su hija haya sido pareja del asesino, tal como se señaló en un primer momento. "Mi hija jamás tuvo relación sentimental con esta persona, él tenía esposa", señaló, al tiempo que agregó que Cristian Romero, el imputado por el crimen, "estaba obsesionado con ella" y la hostigaba: "Le mandaba mensajes y mensajes, que quería estar con ella".

Morón explicó que el acusado era compañero de trabajo de uno de sus hijos y por eso tenía una relación previa con la familia. "Vino a casa un montón de veces y tomaba mate en mi mesa", recordó.

Al mismo tiempo, rememoró que cuando Julieta desapareció su hijo le preguntó a Romero si había visto a la joven. "Le dijo: 'Andá saber con quién se fue', y la tenía enterrada en el patio de la casa. La buscamos durante todo el día y él como si nada, ofreciéndole ayuda a su compañero de trabajo", agregó furiosa.

Morón detalló además que no denunciaron el acoso porque pensaron que la situación no escalaría. "Acá en los pueblos no acostumbramos a realizar denuncias porque alguien mande mensajes, pero ahora las otras chicas van a tener que empezar hacer la denuncia y no quedarse con eso", se lamentó.

"Ella me decía: 'Mamá lo bloqueo y listo'. Pero no: las mamás van a tener que tener cuidado. No se queden con eso de que 'lo bloqueo y listo'", advirtió.

Morón aprovechó la situación para pedirle a las jóvenes que denuncien ese tipo de acosos. "No son cargosos, son acosadores, enfermos", subrayó. "Veíamos el reclamo Ni Una Menos en Buenos Aires y lo veíamos tan lejos. Me tocó ser la primera en el pueblo".

Marcha por justicia

El domingo, en Rosario, alrededor de 200 personas se movilizaron para pedir justicia por el femicidio de Julieta convocadas por Ni Una Menos Rosario.

La movilización tuvo lugar frente al Monumento a la Bandera. Allí, Nazarena Galantini, de la Campaña por la Emergencia Nacional en Violencia contra las Mujeres, expresó que el pedido masivo es "la única forma que desde el Estado se tome cartas en el asunto y se vea la gravedad y profundidad de esta situación".

Alicia Escudero, del Plenario de Trabajadoras del Partido Obrero, agregó: "Este nuevo femicidio pone al desnudo la necesidad de las mujeres de salir a la calle para enfrentar toda esta política de femicidios y ataques contra las mujeres".

Al mismo tiempo, recordó que Julieta es la víctima número 18 de femicidio en Santa Fe en lo que va del año y advirtió que la provincia "tiene uno de los mayores índices" de este tipo de delito.

"Esto también va de la mano de todo un aparato político judicial que no da respuesta a los reclamos de las mujeres”, agregó Escudero recordando que Romero, el femicida de Julieta, "ya tenía denuncias en la Comisaría local, por acoso y hostigamiento hacia ella y otras mujeres de la localidad y no se hizo nada".

“Esto lo sabemos por chicas que son de Berabevú y estudian en Rosario", remarcó asegurando que de acuerdo a datos que maneja el colectivo de mujeres al que pertenece habría más personas implicadas en el asesinato.