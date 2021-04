"No hay avances ni nuevas pistas": el dolor de la familia de Tehuel a 40 días de su desaparición

A más de 40 días de la desaparición de Tehuel de la Torre, el joven que fue visto por última vez el 11 de marzo pasado cuando fue a una entrevista por trabajo, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires oficializó la recompensa de entre 1.500.000 y 2.000.000 de pesos que ofrece para quien pueda aportar información sobre el paradero del chico.

Tehuel de la Torre fue visto el 11 de marzo por última vez.

Aunque hay una investigación en curso que tiene dos sospechosos detenidos, lo cierto es que hasta el momento los imputados se negaron a declarar, y no quisieron contestar preguntas sobre el caso.

Por eso, la familia de Tehuel pidió que se pusiera una recompensa monetaria para aquel que pudiera aportar información sobre su paradero, y tras una reunión con representantes del ministerio, finalmente hoy la medida se hizo efectiva.

A través de la Resolución 430 del Ministerio de Seguridad bonaerense publicada en el Boletín Oficial de hoy, la provincia ofrece 1.500.000 y 2.000.000 de pesos “a quienes aporten información fehaciente que contribuya a determinar el paradero de Tehuel De la Torre”.

Ofrecen una recompensa para brindar información sobre Tehuel.

La disposición aclara que aquellos que puedan brindar algún dato podrán optar por declarar “con reserva de identidad”, en la fiscalía que investiga el caso, ante cualquiera de los fiscales generales de los distintos departamentos judiciales de la provincia o ante la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas.

Tanto la familia como la fiscalía solicitaron que quienes posean datos que permitan localizar a Tehuel, deben dirigirse a la Fiscalía General de Cámara de los distintos Departamentos Judiciales de la provincia, o a la Unidad Funcional Descentralizada San Vicente (0221-429-3015 y perdes@mseg.gba.gov.ar), o al Departamento Judicial La Plata, o a la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas, haciendo saber que se encuentran motivados por el ofrecimiento.

Según la pareja del joven, Luciana, por el momento no hay avances en la investigación, lo que inquieta mucho a los allegados del chico, porque y pasaron 43 días desde la última vez que fue visto.

"Por el momento, la investigación quedó prácticamente abajo. No hay nuevos avances, no hay nuevas pistas, no hay nada. Es solamente lo que ya todos sabemos", indicó a BigBang.

Sobre esto, la joven dijo que los rastrillajes y allanamientos sí se pararon en el último tiempo, y que los sospechosos siguen sin declarar ante los investigadores. "No puedo creer que los detenidos tengan ese derecho de no querer declarar", manifestó.

que siento al no saber de tehuel ?desesperación angustia miedo bronca 😭ya son muchos días sin saber nada de vos mi amor... Publicado por Luciana Leyes en Viernes, 23 de abril de 2021

En su Facebook, la joven escribió un extenso mensaje, donde se mostró muy triste al no saber nada de su pareja. "¿Qué siento al no saber de Tehuel ? Desesperación, angustia, miedo, bronca. Ya son muchos días sin saber nada de vos mi amor. Desde que no estás todo cambio. Te queremos con nosotros. Te súper necesitamos y sé que vos a nosotros también. Como quisiera poder despertar y recibir la noticia de que pudieron encontrarte y poder verte", se lamentó.

De igual modo, su hermana, Ailén, usó sus redes sociales para cuestionar por qué los sospechosos no hablan, y para pedir por la aparición de Tehuel.

"Un día más preguntándome dónde carajo está Tehuel. ¿Qué pasó con él? Ojalá Dios quiera y pronto tengamos noticias tuyas Tehuel. Te queremos en casa con tu familia y amigos", sostuvo.

Un día más preguntándome dónde carajos esta Tehuel ?? 😠 Que paso con Tehuel ,porque nadie habla?😒 Ojalá Dios quiera y... Publicado por Ailen De la Torre en Jueves, 22 de abril de 2021

El joven de 22 años fue visto por última vez la tarde del 11 de marzo último, cuando se dirigió desde su casa de San Vicente a la localidad de Alejandro Korn para ver a un conocido que le había ofrecido un trabajo de mozo en un evento, el cual en verdad nunca existió.

Luis Alberto Ramos y Tehuel eran compañeros de militancia, y se conocían hacía ya un tiempo. Según admitió el hombre, que ahora es uno de los detenidos, ese 11 de marzo sí estuvo con el chico, aunque dijo haberlo visto temprano, algo ya totalmente descartado por los investigadores, porque durante la tarde de ese día el joven estuvo con su familia, y recién abandonó su casa a eso de las 19.

El otro imputado es Oscar Alfredo Montes, un chatarrero con antecedentes penales por abuso sexual, a quien la fiscal Guyot lo acusó por del delito "encubrimiento en concurso real con falso testimonio".