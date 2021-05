"No les importó mi dolor": la mamá de Blas Correas sobre la discusión entre diputados

"Yo sentí que no les importó nada que estuviera ahí, que estuviera exponiendo mi dolor. Era el momento de ser un poco más humanos", dijo desesperanzada y un poco dolida Soledad Laciar, mamá de Blas Correas, el joven de 17 años asesinado por policías en la provincia de Córdoba el 6 de agosto del 2020.

Soledad fue invitada para participar este miércoles de manera virtual en el debate por el proyecto de la Ley Integral contra la Violencia Institucional que llevaron a cabo las comisiones de Seguridad Interior y Derechos Humanos y Garantías de la Cámara de Diputados, presididas por Paula Penacca y Hugo Yasky, respectivamente.

Tanto Soledad; como la mamá de Facundo Astudillo Castro, Cristina y la mamá de Franco Isorni (asesinado por la policía en Santiago del Estero), Patricia Isorni, estuvieron conectadas para contar lo que vivieron con sus hijos, y cómo se llevaron a cabo las investigaciones.

"Cuando fueron los seis meses de la muerte de Blas, hicimos una suelta de globos en una plaza en frente de casa, y vino Brenda Austin (Diputada Nacional por Córdoba), me la presentaron y hablamos, y me comentó que había un proyecto para hablar de violencia institucional y que le gustaría que yo estuviera en la reunión de comisión. Quedó todo ahí, pero hace unos días ella se comunicó con mi hijo, lo invitó a participar, y él me dijo que le gustaría que yo fuera. Lo único que me dijeron es que la idea era visibilizar el caso, y acepté", explicó a BigBang Laciar.

Con mucha expectativa, y después de haberse preparado para contar uno a uno los detalles de lo que pasó con su hijo, Soledad se conectó de manera virtual al debate, y además de haber hablado, también escuchó los relatos de las otras dos madres, y también la opinión de lo legisladores.

Sobre esto, aclaró a este portal que ella no forma parte de ningún partido político ni de ninguna agrupación, pero que aún así le parecía importante participar en el debate, por lo que se preparó para hacerlo.

"Hablé todo lo que quise, siempre dentro del tiempo permitido, pero llegando al final, Hugo Yasky y Fernando Iglesias empezaron a discutir. Yo no estoy acostumbrada a esto, pero aún así fui con toda la expectativa a esta reunión. Armé todo, mi marido se quedó en casa haciéndose cargo de la nena más chica, mi hijo estuvo con mi otra hija, y después me encuentro con una discusión que me parecía que no era el momento", comentó.

Lo que pasó es que Hugo Yasky, Fernando Iglesias y Paula Penacca protagonizaron un duro intercambio, después de que Yasky apoyara el pedido de Penacca de denunciar otro tipo de violencia además de la institucional, y puso como ejemplo el ataque a la sede del Frente de Todos en Bahía Blanca.

Ante esto, Iglesias pidió una moción de orden en reiteradas oportunidades, y eso generó un acalorado intercambio entre él, Penacca y Yasky, que incluso llegó a que Iglesias elevara la voz y abandonara la reunión virtual.

"Yo ya ni me acordaba qué me habían preguntado, y ahí dije que era mi momento para decir lo que pensaba, así que les dije que yo había entrado con una expectativa, y que me encontré con esto y que no correspondía. Que no entendían el dolor que pasamos, lo que significa estar hablando ante una cámara y contando detalles. Yo sentí que no les importó nada que estuviera ahí, que estuviera exponiendo mi dolor. Era el momento de ser un poco más humanos", sostuvo la mamá de Blas, y aunque aclaró que no se trató de todos los Diputados, si mencionó que para ella la situación resultó frustrante.

El crimen de Blas Correas

En la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Blas Correas volvía en un Fiat Argo de un bar tras haber pasado un rato con amigos, los oficiales Lucas Gómez y Javier Catriel Alarcón dispararon contra el auto porque el conductor no se detuvo ante el control policial que estaban llevando a cabo.

Tiraron contra el vehículo 5 veces, y una de esas balas impactó de lleno en el cuerpo de Correas, quien a pesar de que fue trasladado por sus propios amigos a dos centros asistenciales, porque primero en la clínica Aconcagua no quisieron atenderlo, no resistió al impacto y murió.

Tanto Gómez como Alarcón tienen antecedentes penales. En el primer caso, existe una causa abierta por encubrir a un violador en la localidad de La Calera, mientras que el otro oficial tiene una causa por privación ilegitima de la libertad y lesiones leves, una imputación que surgió luego de un control policial en el que tuvo un problema con un conductor al que detuvo. Esto derivó en que además de la causa madre, se abriera otra investigación para saber por qué estos dos oficiales con antecedentes estaban en la calle trabajando.

La familia del joven asesinado reclamó durante todo este tiempo que no solo se investigara el crimen, sino todo el encubrimiento que hubo detrás para intentar ocultar lo que había pasado. De hecho, en el expediente está comprobado que la agente Wanda Micaela Esquivel fue una de las que plantó un arma en el vehículo en el que iban los chicos, ya que la fiscalía cree que los oficiales quisieron hacer creer que el grupo de amigos estaba armado, y que por eso, ellos dispararon contra el auto.

Además de Alarcón, Gómez, Esquivel y la policía Yamila Florencia Martínez, hay otros once policías imputados, varios de ellos jefes policiales, y son también investigados por la Justicia tres empleados del sanatorio donde no se le quiso brindar atención médica a Blas.

Incluso una de las autoridades policiales de la provincia, el ex comisario Gonzalo Cumplido, será investigado por el Fuero Anticorrupción por decisión de la fiscalía a cargo de José Mana. Cumplido era el jefe de la zona sur de la división Seguridad Capital de la Policía de Córdoba, y fue imputado el pasado 18 de marzo por el fiscal, quien le endilgó la supuesta comisión del delito de violación de los deberes de funcionario público, lo que derivó en que pasara a ser investigado por el Fuero Anticorrupción, muy desprestigiado en la provincia.

"En la reconstrucción virtual que se hizo hace poco quedó demostrado que Blas llego a la clínica con vida, y eso es importantísimo. También recientemente imputaron a la titular del tribunal de conducta policial, Ana Becerra, para que diera explicaciones de por qué esos policías tenían causas previas y estaban en la calle. Esto es bueno para que se empiece a revisar, porque ellos no deben ser los únicos policías que están en esta situación", sostuvo.

Aunque a la madre de Correas le gustaría que se siguiera investigando mucho más, lo cierto es que probablemente la causa pronto sea elevada a juicio. "Los que dispararon ya están condenados. Lo que queremos es que esto no se siga repitiendo, porque no fue un loco con una pistola. Querer encubrir, no dejar que lo atiendan a Blas en una clínica, que un ministro no se haga cargo y no de explicaciones, es de una impunidad terrible. Mi lucha va mas allá, no es solo por Blas, es por los otros casos que no se conocen y se tienen que conocer", cerró Soledad.